Las repercusiones y la incredulidad por lo ocurrido en La Corregidora todavía mantienen en vilo al futbol mexicano. Los lamentables hechos ocurridos en el encuentro de Querétaro y Atlas, por la novena fecha del Clausura 2022, dieron la vuelta al mundo, y ya empiezan a conocerse las primeras decisiones de la Liga MX para intentar trabajar en una solución a la violencia en las canchas.

Distintas personalidades, ya sean o no del futbol, mostraron su desazón ante la locura vista en La Corregidora, donde lo central debía ser un simple partido y terminó siendo la brutal tragedia. Uno de ellos fue el entrenador mexicano, Roberto Hernández, quien semanas atrás se consagró campeón con Deportivo Malacateco en la Liga Nacional de Guatemala.

“Es lamentable, estoy consternado por lo que sucede. No puede pasar eso en el futbol”, expresó Hernández, visiblemente afectado por los hechos. Además, envió un pedido a los dirigentes del futbol mexicano: “Hoy le tocó a México, antes han sido otros países. Pero no puede pasar, la Federación Mexicana tiene que tomar cartas en el asunto y generar un precedente”, reclamó.

“Esto no puede ocurrir ni en el barrio, menos en una cancha de futbol profesional, me duele mucho. Quiero llorar, te lo juro que quiero llorar porque me entristece mucho que el futbol se manche de sangre“, insistió Hernández, luego de la victoria de su equipo por la Liga Nacional.

En un momento, la voz de Hernández se quebró y reconoció que quería llorar. “Sé que es muy difícil porque hay muchas economías muy fuertes en el futbol mexicano. Por encima de todo eso, está la paz, las familias y la vida del ser humano. Ojalá que se tomen las medidas, no sé cuáles, pero que se tomen para que esto no vuelva a ocurrir nunca más”, reflexionó.