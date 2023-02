Después de ser campeón con los Tuzos del Pachuca, el mediocampista mexicano, Luis Chávez, tuvo una buena actuación en el Mundial de Qatar 2022 con el Tri. Tras marcar uno de los mejores goles del certamen más importante, el futbolista despertó interés en equipos del futbol europeo, principalmente del Feyenoord, quien estuvo cerca de ficharlo.

La indecisión del Pachuca y el poco tiempo que quedaba para el cierre del mercado, finalmente le impidió a Luis Chávez compartir equipo con Santiago Giménez en la Eredivisie. El mediocampista había intentado no referirse a lo sucedido, pero en diálogo con TUDN rompió el silencio y reconoció cierto malestar por la transferencia frustrada.

"Estaba un poco enojado", reconoció Luis Chávez, quien de todas formas, luego le restó cierta importancia al asunto. "Ya después, si no era para mí, no era. No hay que meternos de lleno en eso. Pensar en lo que sigue y ahora esperar que se abra otra oportunidad", afirmó reconociendo su deseo de emigrar al exterior.

Después de sus buenas actuaciones, Luis Chávez también sabe que el Pachuca exigirá una importante suma de dinero por su ficha: "Sé que también tienen sus intereses, así como yo los mios, y ahora espero que si llega una oferta, llegue algo que ellos pudieran considerar bueno para dejarme ir". Los Tuzos pidieron más dinero al Feyenoord y aquello acabó siendo una demora ante la inmediatez del cierre de mercado.

¿Por qué no se concretó su fichaje al Feyenoord?

El mediocampista del Pachuca explicó qué fue lo que sucedió entre las instituciones y dejó en claro que no se sintió cómodo con la resolución: "Llegó un poco tarde y no se pudo concretar por temas extras a mí o a los clubes. No quisieron al final arriesgarse a que se hiciera y que se quedara sin poder meter el registro. Al principio me molesté", detalló Luis Chávez.