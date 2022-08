Este domingo, Barcelona hizo gala de toda su jerarquía y aplastó sin miramientos a los Pumas de la UNAM, por un marcador de 6-0. El conjunto culé celebró en Camp Nou la tradicional del clásico Trofeo Joan Gamper, para el que invitó al conjunto mexicano. ¿Ahora será su turno para viajar?

Joan Laporta, presidente del Barcelona, no descartó que el equipo realice una gira por México. El mandatario recordó lo importante que fue el viaje que realizaron en 1936, durante la Guerra Civil Española, cuando también visitaron suelo estadounidense. Aquel Tour fue importante para solventar las finanzas en un contexto adverso.

"Nosotros estamos en deuda con México, al igual que con Estados Unidos. Barcelona hoy existe gracias a que estaba de gira por acá en 1937, que había la Guerra Civil. Gracias a eso, el dinero que se recaudó lo puso en una cuenta en París, y ese dinero salvó al Barca", recordó Joan Laporta respecto a los diez amistosos blaugranas en suelo mexicano.

Laporta, entonces, no descarta un nuevo viaje: "Tenemos que hacer algo en México porque hay equipos muy competitivos. En mi primer mandato jugamos contra el América para su aniversario, y con nuestro amigo Emilio Azcárraga se organizó todo y sólo fue un partido. Tenemos que hacer una gira", insistió el presidente del conjunto blaugrana.

La gira del Barcelona por México

En aquel entonces, Barcelona obtuvo dos derrotas, ante América (2-0) y Asutrias (5-1), pero logró un total de ocho triunfos: 2-1 vs Atlante en dos oportunidades, 5-4 vs Club España, 3-2 vs América, 5-2 y 3-2 vs la Selección Mexicana, y 7-2 vs ADO Veracruzano.