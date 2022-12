Lionel Messi está feliz. Después de tanto buscarlo, en Qatar se coronó campeón mundial con la Selección Argentina, siendo además elegido como el mejor futbolista del torneo. Dicen en su país que después de ese título ya no hay nada. Si el capitán de La Albiceleste lo entiende así, tal vez lo único que quiera buscar en sus últimos años de carrera sea dar continuidad a la felicidad.

El otro sitio donde La Pulga fue inmensamente feliz fue Barcelona. Por eso las lágrimas cuando sin llegar a un acuerdo con el club decidió armar las maletas para jugar en PSG, el equipo que lo espera a la vuelta de las merecidísimas vacaciones con su familia. Pero más allá de cumplir con sus obligaciones, Messi sabe que París no es Barcelona.

¿Algún día volverá a jugar como culé? El propio presidente del club catalán Joan Laporta se encargó ya de dejar en claro que si fuese por ellos podría hacerlo ahora mismo. “Me gustaría que volviese al Barça, me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativas. Ha ganado la Copa del Mudno y nos ha alegrado mucho a los culés porque se le resistía", comenzó diciendo a la prensa del club.

"Para nosotros es el mejor jugador de todos los tiempos. Su corazón es culé, siempre estará vinculado al Barça. Si vuelve o no como jugador… ahora lo es del PSG. Nos gustaría mucho que volviese al Barça, pero ya se verá", agregó.

Sin embargo, Laporta descartó que una palanca económica fuera a destinarse al regreso de Lionel Messi, aclarando que estas "no están destinadas al fichaje de un jugador sino a mejorar la economía de la entidad en pleno proceso de recuperación", lo que lleva a buscar "aumentar los ingresos y reducir los gastos".