En 2020, el argentino Javier Mascherano decidió anunciar su retiro del futbol profesional, preparándose para una gran oportunidad en su carrera y con el desafío de ser uno de los mejores entrenadores del planeta.

El Jefecito tuvo considerables influencias en su andar como jugador. Lo dirigieron grandes técnicos como Pep Guardiola, Rafael Benítez, Luis Enrique o Alejandro Sabella, maestros de primer nivel.

Su primera oportunidad en la dirección técnica se dio en la Selección argentina Sub 20, de la cual saldrá por no renovar su contrato, buscando un nuevo destino para seguir desarrollándose. Ahora, se ha filtrado que pudo llegar al futbol mexicano en 2021.

El que lo confesó fue Ricardo Peláez, revelando que durante su gestión con Chivas existieron negociaciones: "Sí lo tenía, pero no podía venir en ese momento ¿Te digo el nombre? Mascherano. No pudo venir, estuvo Cadena y después ya no se pudo. Lo estoy soltando en exclusiva".

Cadena no fue un éxito

Ricardo Cadena como entrenador del Guadalajara se dio tras un interinato muy positivo que se extendió a tomar al equipo por 25 partidos. Fue cesado en octubre de 2022, reemplazado por Veljko Paunovic.