Mazatlán venció por 2-1 al América en la jornada de ayer y una buena figura del conjunto local fue Nicolas Benedetti, aunque no tuvo la posibilidad de marcar ningún gol. El delantero de 24 años vio este partido como una linda revancha, ya que le tocó salir de las Águilas en el último mercado de pases tras 3 años en los que nunca logró ganarse la titularidad indiscutida. En la actualidad, es uno de los mejores elementos de los sinaloenses y esto repercute en Colombia, su país natal.

"Se habló con toda la gente del América, también fue decisión mía (salir), llegamos a un acuerdo. Consideramos que era lo mejor. Necesitaba otros aires. Llegué a esta gran institución y estoy muy contento acá", apuntó en las últimas horas explicando el motivo de su salida a préstamo. Beñat San José, su nuevo entrenador, lo considera titular y le está dando los minutos y el protagonismo que no recibió en Coapa.

Esto, por supuesto, ha generado que su nivel incremente y vuelva a ser aquel jugador que deslumbraba a todos en sus inicios. Luego de solo cinco partidos disputados con Mazatlán, la prensa de Colombia ya pide por su regreso a la Selección Nacional, la cual no la está pasando para nada bien en las Eliminatorias de Concacaf. Cabe recordar que jugó un solo duelo con la Mayor: fue en septiembre del 2018 en un amistoso ante Argentina.

Esto dicen de Nicolás Benedetti en Colombia

"Nico pasa por un nuevo aire. Mazatlán le ha caído muy bien. Ha sido figura en los recientes juegos. Me parece que ha tenido muy buena evolución. En América se había estancando un poco; creo que no había tenido el rendimiento pleno que todos conocimos en Deportivo Cali. Fue figura en algunos partidos con América, de México; pero luego Nico se fue apagando y ahorita volvió a renacer; la verdad me alegra por él que le esté yendo bastante bien. El futbol es de momentos y hay que aprovechar los buenos que tengan los jugadores (para convocarlos a Selección)", señaló Felipe Espinal, comentarista de la plataforma digital ‘Zona Libre de Humo’.

Julio Céspedes, de ‘Win Sports y Café Gol’, mencionó: "Me parece que cayó bien su cambio a Mazatlán, teniendo en cuenta que en muchos compromisos no fue tomado en cuenta en América y fue hasta fue relegado, y desde que llegó a Mazatlán ocupó la titularidad de la mano del señor Beñat. Sería interesante de a poco irlo arrimando nuevamente a la Selección, porque es un jugador que puede aportar".

"Su paso por Mazatlán lo ha oxigenado, le ha dado un nuevo aire. Pensar en la Selección mayor de Colombia, pues, no sé; no lo creo todavía, a no ser que el entrenador nos diera una sorpresa y lo llamara, pues estamos en el tema de si clasificamos a Catar 2022 o no. Si se recupera puede aspirar a regresar a la Selección", admitió Carlos Arango, de ‘Zona Libre de Humo’.

Por último John Guerrero, reconocido periodista en el país cafetero, subrayó: "Nico siempre ha sido un jugador muy talentoso e interesante y, sabemos, podría aportarle a cualquier equipo. No sé si cuatro partidos sean suficientes para que vuelva a ser llamado; pero viendo el tema coyuntural de la Selección y si Nico mantiene el mismo nivel mostrado ahora podría convertirse en realidad, nunca se sabe, pues los entrenadores a veces sorprenden y más en estos momentos tan tensos, donde el equipo no depende de sí mismo para ir al Mundial. No es descabellado una convocatoria".