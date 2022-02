A 81 días de haber jugado su último partido con las Águilas del América, el mediocampista colombiano Nicolás Benedetti, ya como figura de los Cañoneros del Mazatlán, se reencontrará con el equipo que lo trajo a la Liga MX en partido pendiente de la segunda jornada del torneo Clausura 2022.

Entre el torneo Clausura 2019 y el Apertura 2021, Nicolás Benedetti jugó 40 partidos de Liga MX con las Águilas del América en los que marcó apenas tres goles. Con los Cañoneros del Mazatlán apenas ha disputado cuatro juegos en los que ha hecho ya dos anotaciones.

Respecto a su cambio de la Ciudad de México a Mazatlán, Nicolás Benedetti comentó que "se habló con toda la gente del América, también fue decisión mía, llegamos a un acuerdo, consideramos que era lo mejor, que necesitaba otros aires; llegué a esta gran institución y estoy muy contento acá".

Así recuerdan a Nicolás Benedetti en el América

Impulsado por un buen inicio en el torneo Clausura 2022, Nicolás Benedetti habló del juego pendiente de la jornada 2 contra el América. "Es un partido interesante y lindo, un partido que lo quiero jugar, América es un equipo muy grande, por mi pasado allá es lindo enfrentar a mis excompañeros, tratar de tomarlo con tranquilidad, sabiendo que es una final más. América es un equipo muy aguerrido, el último partido lo ganaron con muchos huevos y nosotros buscaremos contrarrestar eso. Va a ser un buen juego, tenemos el envión anímico que nos dio la victoria (contra Tijuana), será un juego muy atractivo y nosotros vamos a hacer respetar nuestra casa".

En el América recuerdan con agrado a Nicolás Benedetti, según lo expresó el mediocampista español Álvaro Fidalgo. "He visto bastantes partidos de Mazatlán este año y creo que hicieron mucho mejor partido de lo que reflejan sus resultados. Benedetti es un jugadorazo, le deseo lo mejor siempre, hablo mucho con él y espero que mañana no sea su día porque si lo es, seguro nos pone en apuros. Será difícil, tienen tres puntos y necesitan seguir ganando; nosotros no podemos bajar porque sabemos que todos nuestros juegos son competidos. Va a ser difícil, pero somos América y hay que seguir tirando para arriba sí o sí".