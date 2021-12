Así como un vecino puede envidiar a otro de la cuadra cuando estrena coche, por ejemplo, lo mismo pasa con las Chivas del Guadalajara que se ardieron por el título de campeón que sus vecinos de ciudad los Zorros del Atlas ganaron en el torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX.

En una entrevista con TUDN, el mediocampista Fernándo Beltrán reconoció que el título del Atlas "sí da coraje, la verdad que sí, no lo voy a negar, no tengo por qué negarlo; coraje porque no puede un equipo estar mejor que Chivas, lo que despierta no nada más a mí sino a todos es ambición".

Fernando el Nene Beltrán también consideró que para la afición del Guadalajara no ha sido fácil aceptar la coronación del Atlas y más porque las Chivas los han decepcionado en los últomos torneos: "La gente también ya está cansada de venir y hacer promesas de que este torneo va a estar mejor, estamos muy grandes para decir esas cosas".

Hiram Mier habló del título del Atlas

A unas semans después de renovar su contrato con las Chivas, al defensa central Hiram Mier no le quedó más remedio que aceptar la coronación del Atlas y asumir el compromiso de procurar de que el Guadalajara recupere la competitividad y los buenos resultados a partir del torneo Clausura 2022.

"Hayque reconocerles el torneo que hicieron y eso nos compromete a nosotros todavía más para regresarle alegría a la gente, a nosotros mismos también que nos hemos quedado ahí, y no hemos podido pelear por un campeonato", dijo Hiram Mier. "Y sí, tenemos muchísimas ganas, tenemos mucha ilusión de empezar el torneo y empezar con el pie derecho".