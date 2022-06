El torneo Clausura 2022 de la Liga estaba cerca de su final cuando el portero Alfredo Talavera tenían en duda su destino: no se sabía si renovaría con Pumas y se empezó a manejar la posibilidad de ser fichado por las Chivas del Guadalajara donde habría tenido una segunda etapa.

Por su lado, las Chivas del Guadalajara se desvincularon del portero Raúl Gudiño quien terminó por fichar por el Atlanta United de la MLS y Alfredo Talavera parecía una opción natural para regresar al arco del Rebaño, pero desde el interior del equipo rojiblanco han rechazado esa situación y han negado que lo buscaron.

Alfredo Talavera apareció en el programa La Última Palabra de Fox Sports donde el periodista Alfonso Blanco le preguntó si había tenido acercamientos con las Chivas del Guadalajara para ser su refuerzo para el torneo Apertura 2022. El veterano guardameta respondió breve pero con firmeza: "Hubo comunicación, claro que sí".

A fin de cuentas Alfredo Talavera se unió a Bravos de Juárez después de una controvertida salida de los Pumas y con el equipo fronterizo espera mantener su nivel competitivo para llegar a la Copa del Mundo Qatar 2022 y ser titular de la selección mexicana, a pesar de su cambio a un equipo menos mediático. "Desventaja para nada, creo que tengo más responsabilidad, y el compromiso crece cada día más, los cambios implican siempre algo positivo, quiero hacer valer eso, quiero que el cambio que estoy haciendo y que estamos haciendo como familia tenga una consecuencia y la consecuencia es ir al Mundial, y no nada más ir, sino jugar, pero antes de eso mi objetivo es calificar, tener mi primera liguilla con Bravos, después buscar el campeonato, pero yo no me veo en desventaja, nunca me he visto así, yo no me voy a hacer la víctima".

El secreto de Alfredo Talavera

A sus 39 años de edad, Alfredo Talavera aspira a llegar a su tercer Mundial. Respecto a su longevidad y competitividad, compartió que se debe a que "Yo soy muy exigente conmigo mismo, cada día, cada entrenamiento, cada partido, soy el primero que se critica, soy el primero que analiza, yo creo que eso me llevado hasta donde estoy ahorita, por supuesto el cuidado, el entrenamiento, la alimentación, el descanso, todo eso es lo que me ha llevado a que a esta edad siga vigente, voy por el mismo camino, voy con la misma ilusión, como siempre he dicho: el cuerpo puede, puede hacer cualquier cosa, a quien hay que convencer es a la mente, porque muchas veces nos retiramos por la mente antes de que el cuerpo pueda hacer algo".