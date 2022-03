La violencia que se desató el sábado 15 de marzo en La Corregidora, en pleno desarrollo del partido entre Querétaro y Atlas, ha modificado por completo la escena de un futbol mexicano que en la jornada siguiente, la décima que se completó este fin de semana, expresó su desaprobación con estadios que estuvieron muy lejos de colmar la capacidad.

Por otra parte, se siguen sumando las consecuendias para Los Gallos Blancos, que ya trascienden las sanciones que le aplicó la Liga MX y calan hondo en la propia plantilla del equipo. Sucede que el malestar que se vive por estos días ha provocado que más de un futbolista esté pensando en la posibilidad de terminar su vínculo.

Según se avanzó desde El Universal, el primero de ellos sería el portero uruguayo Washington Aguerre, que llegó al club en 2021 procedente de Cerro Largo de su país y a quien ya habrían contactado desde más de un equipo para ofrecerle condiciones de contratación que son incluso superadoras de las que tiene actualmente en Querétaro.

¿Qué sucederá con el entrenador de Querétaro?

El propio entrenador del equipo Hernán Cristante, a tan solo un mes de haberse vinculado con el objetivo de escaparle al descenso, expresó que si bien desea cumplir con la palabra que le dio a la directiva al momento de su contratación tiene intenciones de marcharse una vez que haya finalizado la temporada.

“Se despidió Gabriel (Solares), Adolfo Ríos. Yo entraba con la idea de un proyecto con el tema porcentual, así lo acepté y no voy a abandonar el barco, tampoco me voy a sentar arriba del contrato. Mi intención es dar un paso al costado para que la persona que llegue tome la decisión de su proyecto. Me dijeron que por el torneo no pasa eso. Hay que ver el proyecto y hay celeridad por vender el equipo y si cambia de plaza, se escapa de mí", expresó días después de la tragedia en diálogo con ESPN.