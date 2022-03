Los disturbios que se dieron en el encuentro entre Gallos de Querétaro y los rojinegros del Atlas dejaron con un profundo dolor, así como fuertes lecciones tanto a aficionados como al plantel del conjunto queretano, pues no sólo sufrieron la destitución de la directiva sino también severas sanciones como el veto al estadio La Corregidora por más de un año, así como la expulsión de las Barras de los Gallos Blancos por tres años.

Pero este suceso también provocó que algunos jugadores tomaran conciencia de la situación y decidieran ser la imagen para erradicar este tipo de sucesos en el futbol mexicano como es el caso del arquero de Querétaro, Washington Aguerre, quien decidió enviar un contundente mensaje durante el encuentro ante Necaxa, en el que usó su botella de agua para que el público leyera la leyenda "En Querétaro, los buenos somos más. En Querétaro amamos a México. No a la violencia", mensaje que ha comenzado a ser viral en redes sociales.

Esto se suscitó en lo que fue la Jornada 10 del Clausura 2022 en la casa de los Rayos, a tan sólo una semana de los trágicos sucesos que se llevaron a cabo en la sede de Querétaro, y los cuáles arrojaron un saldo de 26 heridos hasta el momento, en donde la Barra de Gallos Blancos buscó la manera de comenzar una gresca con la afición de los rojinegros del Atlas, que terminó con desatar una guerra campal en el campo de juego entre los fans.

Aguerre vivió en carne propia este suceso, pues todo lo presenció desde el campo de juego, e incluso pidió al árbitro que detuviera el encuentro ya que alcanzó a ver que se estaban peleando en las gradas, pero el silbante decidió seguir con el partido, lo que derivó en una gresca aún mayor, lo que orilló a Washington a intentar calmar los ánimos en la cancha y entre las barras, pero no tuvo tanto éxito como él esperaba.

"El futbol se tiñó de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo. Ayer había animales en la tribuna y no respetaban a nadie. Ver videos y fotos me genera tristeza porque hubo niños de Querétaro que me dijeron que no querían volver a la cancha. Le dije al árbitro que pare el partido porque se estaban matando en la tribuna y en un momento decidió seguirlo jugando”, así lo dio a conocer para la cadena TyC Sports.