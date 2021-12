Como ya se hizo una costumbre en los últimos mercados de pases de Liga MX, uno de los grandes protagonistas es Leonardo Fernández. Luego de tener un paso sin pena ni gloria en Tigres UANL, en donde no tuvo la continuidad ni el protagonismo que se merecía, fichará por otro equipo en los próximos días. Todo parecía indicar que volvería al Deportivo Toluca, pero...

Tal como reveló Mediotiempo hace algunas horas, la salida del atacante uruguayo de la institución regiomontana es un hecho. Allí es cuando entró en acción la directiva de los Diablos Rojos, sitio en donde brilló, para poder repatriarlo de cara al Torneo Clausura 2022. Se entablaron conversaciones y avanzaron en las negociaciones para comprar el pase de Leo. Aunque esto estaba casi acordado, apareció otro club del futbol mexicano y podría "robárselo".

De acuerdo a la información brindada por ESPN, Leonardo Fernández apunta a emigrar a Santos Laguna, ni más ni menos. Si bien no se conocen más detalles sobre las condiciones del traspaso, llegaría para reemplazar a Diego Valdés, quien fichó por el Club América. Los Guerreros necesitan un "10" que se haga cargo del equipo y conecte con Eduardo Aguirre, y quién mejor que el uruguayo.

De esta manera, nuevamente los fanáticos del Toluca se quedarían con las ganas de ver a Leo con la playera roja. Eso, sin embargo, no quita que el equipo no incorpore a un mediapunta. Fuentes confiables le revelaron a Bolavip que Ignacio Ambriz pidió por el fichaje de Luis 'Chapo' Montes, figura de León que ha perdido mucho terreno con Ariel Holan como entrenador.

Los números de Leo Fernández en 2021

El atacante de 23 años tuvo un año sin pena ni gloria con los Felinos, a pesar de tener el talento suficiente como para ser la figura del equipo. Disputó un total de 22 partidos (8 como titular): no marcó goles y repartió 6 asistencias. En los encuentros importantes, no tuvo protagonismo: no jugó en el Mundial de Clubes, sumó 6 minutos en la Reclasificación vs. Atlas del Clausura 2021 y otros 6 minutos en toda la Liguilla del Apertura 2021.