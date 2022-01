Las Águilas ofertaban más, pero el DC United decidió transferir a su jugador dentro de la MLS por un particular motivo.

Fichajes Liga MX: Por qué Paul Arriola no fue vendido al América si la oferta era mejor que la de FC Dallas

El mercado de fichajes de invierno ha tenido sensaciones encontradas para el Club América: momentos de escasez y reclamo de los aficionados, casos de éxito para la llegada de nuevos refuerzos para el Clausura 2022, y también negociaciones que parecían estar muy cerca pero terminaron por caerse y provocar decepción.

Tal es el caso de lo sucedido con Paul Arriola, de quien parecía inminente su arribo a Coapa hasta que aparecieron competidores dentro de la MLS que terminaron por hacer caer la operación. El DC United finalmente rechazó el último ofrecimiento de las Águilas para vender al futbolista al FC Dallas, a pesar de que la oferta desde la Liga MX era superadora.

A pesar de que la directiva encabezada por Santiago Baños hizo todo lo necesario para cumplir con las peticiones y no fracasar como en los casos de Brian Ocampo o Pablo Solari, no pudo evitarlo, y el equipo radicado en Washington decidió darle un giro a la operación por un particular motivo: el reglamento de transferencias de la Major League Soccer.

Por qué DC United no vendió a Paul Arriola al América

De acuerdo a lo establecido en la reglamentación oficial de la liga estadounidense, si un equipo realiza una venta al extranjero solo puede utilizar el 50% del dinero recibido por su operación. Sin embargo, si la venta se realiza a nivel local, como en este caso, se puede utilizar la totalidad. Esto para fomentar las transferencias domésticas.

En este sentido, los últimos reportes indicaban que el América había cumplido con las peticiones y ofertado 3 millones de dólares por Arriola, por lo que el DC United podría utilizar 1.5. Sin embargo, la aparición de la oferta del FC Dallas por dos millones permitirá al club de la MLS hacerse con el monto completo.