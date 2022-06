El Deportivo Toluca realizó una primera oferta formal por el neerlandés de 31 años, pero no alcanzó con sus pretensiones.

"Luuk de Jong ha dado su consentimiento al Toluca mexicano. Hay negociación en curso con el Sevilla", fue el reporte que dieron los medios españoles en la jornada de ayer y que no tardó en impactar en el mundo del futbol mexicano. El centrodelantero neerlandés de 31 años que viene de jugar en el F.C. Barcelona ve con buenos ojos vestir la playera de los Diablos Rojos, por lo que dio el "Sí" para que los clubes se sienten a platicar.

Sin embargo, esto no quiere decir que el traspaso está hecho o que será algo sencillo. El conjunto sevillano está tratando de acomodarlo en otro lugar ya que Julen Lopetegui no lo tendrá en cuenta, lo que quiere decir que los Escarlatas no son los únicos interesados en su ficha. Sin tiempo que perder, los dirigidos por Ignacio Ambriz ya lanzaron una primera oferta formal al jugador...

De acuerdo a la información brindada por ESPN, el Deportivo Toluca no tardó en acelerar para hacerse con los servicios de Luuk de Jong y envió una propuesta salarial para luego sentarse a negociar con el club dueño de su pase. Las cosas, lamentablemente, no salieron como se esperaban: el experimentado atacante no quedó para nada convencido con el monto que le ofrecieron y rechazó amablemente.

Esto no quiere decir que la transacción esté completamente caída: el neerlandés no le cierra las puertas a jugar en la Liga MX, pero está más que claro que los Diablos Rojos deberán realizar una inversión más grande de la que tenían en mente para tentarlo. Según informan en España, allá percibe un salario anual de 2 millones de dólares, por lo que los Choriceros deben superar esta cifra. No es muy alta si la comparamos con lo que gana Florian Thauvin en Tigres (5M), por ejemplo.

Los números de Luuk de Jong en su carrera

Luuk de Jong, el goleador que podría jugar en la Liga MX a través del Deportivo Toluca, jugó un total de 523 partidos en su carrera: anotó 208 tantos y conquistó 10 títulos, siendo la UEFA Europa League de 2020 la más importante (MVP de la Final). Vistió las playeras de: De Graafschap Doetinchem, FC Twente, Borussia Mönchengladbach, Newcastle, Sevilla y Barcelona.