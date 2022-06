Javier Aquino confiesa por qué no volvería a Cruz Azul y por qué no volvió a la selección mexicana

Están por cumplirse siete años de la llegada de Javier Aquino a los Tigres tras su paso por el futbol de Europa y cada vez se ve más lejana la posibilidad de volver a jugar para Cruz Azul, el equipo que lo debutó en primera división, al igual que es remota la probabilidad de estar nuevamente con la selección mexicana.

"Honestamente no me veo regresando a Cruz Azul, creo que eché raíces en Tigres, si hay un equipo en el que yo me vea retirándome es en Tigres", dijo Javier Aquino, volante ofensivo convertido en lateral quien a sus 32 años ha ganado ocho títulos con los felinos (cuatro de Liga, tres de Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf).

Javier Aquino, quien tiene contrato con los Tigres hasta el 31 de diciembre de 2022, se siente muy identificado con la afición porque "me han hecho parte de su familia, me han apoyado en todo momento porque también he tenido momentos de bajones, complicados y siempre me han apoyado, me han adoptado como uno de ellos y estoy muy feliz".

Respecto a la posibilidad de volver a Cruz Azul, equipo con el que debutó en 2010 y con el que estuvo hasta 2013, Javier Aquino se sinceró en el programa y dijo que "con Cruz Azul y con la afición es una relación media complicada" y recordó que se debe a que cuando regresó de Europa el club celeste no mostró el interés por recuperarlo como sí lo hizo Tigres en 2015. "Desde ese momento cada partido que jugué en el Azteca y en el Azul contra Cruz Azul fui abucheado todo el tiempo. En un principio ni siquiera entendía por qué cuando yo no hice nada malo, simplemente volver en otro club que tuvo interés por mí".

Javier Aquino no volverá al Tri

Javier Aquino debutó con la selección mexicana en 2011 y asistió a dos Mundiales, el de Brasil 2014 y el de Rusia 2018. "Tuve dos procesos, en el primero tuve más actividad con el Chepo (de la Torre) y después con Juan Carlos (Osorio) en toda la Eliminatoria tuve la oportunidad y al final no pude tener participación en el Mundial. Llegó un poco de desesperación también de mi parte y dije no más".