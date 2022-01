Por fin, cinco días después de haber llegado a Monterrey para arreglar su situación contractual con los Rayados, el club regiomontano ha presentado de manera oficial al mediocampista Luis Romo como uno de sus refuerzos para el torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

El mediocampista proveniente de Cruz Azul llegó al Monterrey con sus metas bien definidos. "El objetivo es ganar todo por lo que se compita, cuando entro a la cancha, me gusta ganar y a eso vengo, a ganar, a poner en alto el nombre y a ponerle las más estrellas posibles al escudo. Hay que hacer historia, para dejar huella hay que hacer historia, es a lo que se aspira y espero lograrlo".

Luis Romo subrayó la constancia del Monterrey en los años recientes como competidor de la Liga MX y también de la Liga de Campeones de la Concacaf y sus participaciones en el Mundila de Clubes. "Es un club que tiene tiempo haciendo las cosas bien, tiene buena infraestructura, te das cuenta que es un lugar de mucha exigencia, me gusta que aspiren a lo grande y este equipo aspira a lo grande, el club està apuntando a lo más alto".

Cabrito Arellano, ídolo de Luis Romo

Cuando Luis Romo nació el 5 de junio de 1995, el volante extremo Jesús Arellano tenía un año de haber debutado. Luis creció viendo al Cabrito convertirse en figura del Monterrey con sus desbordes y por eso se conviritió en su ídolo.

Luis Romo recuerda que durante su infancia "jugaba esa posición, él era el jugador al que me gustaba imitar; tenía el cabello largo y me gustaba imitarlo. En mi barrio me dicen Cabrito todavía; es el apodo que tengo de barrio, es algo bueno llegar al equipo donde una de las personas que más me gustó ver de niño fue ídolo y ojalá pueda convertirme en ídolo".