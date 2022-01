En Chivas los escándalos no paran, y en esta ocasión, en medio de una ola de rumores sobre posibles fichajes y bajas, surgieron inquietantes declaraciones por parte del ex rojiblanco, José Juan “Gallito” Vázquez, quien dio a conocer que este 2021 fue complicado después de dejar Verde Valle, pues el Director Deportivo del Rebaño, Ricardo Peláez, le había prometido que no habría cambios y fue todo lo contrario.

“Fue chistoso porque yo no sabía nada, me dio Covid-19 y estaba en la casa, luego fui al entrenamiento y Chofis me dijo, pero ya 5 o 6 días después; me comentó lo de Dieter y quedó así. A los dos días Ricardo Peláez me comentó que había salido algo y le dije que no había problema, el que nada debe, nada teme; me dijo que conmigo no iba a pasar nada y así quedó. Cuando íbamos a jugar a la Ciudad de México nos separaron y no supe ni qué pasó, hasta después que nos explicó Ricardo y bueno, ni hablar”, reveló Vázquez para ESPN.

Vázquez habría sido baja en el conjunto rojiblanco después de estar vinculado junto a Eduardo “Chofis” López, Dieter Villalpando y Alexis Vega en un cúmulo de indisciplinas por una famosa fiesta, que lo llevó a salir de la institución, pese a que Peláez le había prometido que con él no pasaría nada.

A pesar de ello, Vázquez asegura que consiguió renovarse en su arribo a Toluca y posteriormente a Xolos de Tijuana: “Me tocó estar ahí, yo creo que, en el momento menos indicado, pero lo tomé con madurez. No me gustó cómo se dieron las cosas, como nos las dijeron. Eso me dolió, me dio tristeza, pero aprendí de eso. Hoy agradezco que eso me ayudó a mejorar mi vida”.