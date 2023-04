Hasta el momento, no es el mejor momento para los Tigres de Nuevo León. Les quitaron a Diego Cocca después de que le armaron el plantel a su gusto, además de que las cosas no salieron como las esperaron con Marco Antonio Ruiz. Aún no es un hecho su clasificación y ahora están bajo el mando de Robert Dante Siboldi.

Ahora que están en vísperas de una posible renovación de sus derechos televisivos con TUDN, surgió el rumor de que hay otra cadena interesada en poder transmitir sus partidos, lo que llevaría a un cambio de época importante. Son ya bastantes años los que tienen con TUDN, por lo que los aficionados expresaron su conformidad con la posibilidad.

Se trata, según rumores de la prensa especializada en Tigres, de TV Azteca. Incluso, la afición regia vería con buenos ojos el arribo de tipos como Cristian Martinoli, Luis García y David Medrano. Sin embargo, aún no hay una voz oficial que pueda confirmar este hecho como para entrar más a detalle en el tema.

Cuentan con aliado

La ventaja que tiene Tigres con TUDN es la participación de Aldo Farías en sus transmisiones y programas. El comunicador ya demostró que su misión es hablar bien de la institución y posicionarla dentro de la opinión pública, más allá de que fuera del territorio de Nuevo León no tienen la injerencia de los cuatro grandes.