En el partido correspondiente a la jornada 4 del Torneo Clausura 2022 de Liga MX, León cayó 0-1 con Cruz Azul en condición de local y le dijo adiós a su invicto en este inicio de temporada. Uriel Antuna, a los 30 minutos de juego, marcó el único tanto de la noche e impulsó a La Máquina a lo más alto en la tabla de posiciones. La Fiera, por su parte, quedó relegado en el décimo puesto y se empieza a alejar de los líderes.

Ariel Holan, entrenador de los Panzas Verdes, no se fue para nada contento del Estadio con el arbitraje, ya que considera que su equipo fue perjudicado de manera directa. Es que en los minutos finales hubo una entrada de Shaggy Martínez sobre Steven Barreiro que todo León pidió penal. Sin embargo, Víctor Cáseres decidió no cobrar nada y sus asistentes del VAR no lo llamaron para que revise la jugada.

"Para mí es claro penal, pero yo me hubiese quedado conforme si la revisaran. Si la revisan y no se cobra pues veremos, pero bueno entre las cinco (situaciones que generamos) esa no estaba. No voy a contestar con lo políticamente correcto, para mí fue penal, pero con eso no creo que se ofenda nadie, fue lo que vi yo y no me agarro de eso para justificar que perdimos", admitió el técnico argentino en conferencia de prensa.

Más adelante continuó: "No hay que victimizarse, ni pensar en fantasmas ni en persecuciones porque los árbitros son seres humanos y se equivocan. Ya vendrá la racha que cambie. El VAR se creó para que haya justicia, hoy hubo dos jugadas que se revisaron en el primer tiempo automáticamente y la jugada hoy, cuanto mínimo, merecía revisarla. Son decisiones y hay que aceptarlas".

¿Cuándo vuelve a jugar Ángel Mena?

Ángel Mena presentó una lesión grado 1 en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda el pasado 23 de enero, tras el juego de León vs. Pachuca. Se estipuló que tendría una recuperación de entre 3 a 4 semanas, por lo que podría volver a jugar para la sexta fecha ante Chivas. "Yo creo que cada vez le falta menos", señaló Holan sobre el ecuatoriano, a quien lo ve muy bien.