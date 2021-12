Casi que en silencio, Necaxa se hizo con uno de los fichajes que puede dar que hablar y mucho en el Torneo Clausura 2022 de Liga MX. Luego de un período de prueba en el que el cuerpo técnico y la directiva analizaron su estado físico, los Rayos de Aguascalientes decidieron darle una oportunidad a Nicolás Castillo. El delantero de 28 años tiene talento, de eso no hay dudas, pero llega en un momento crítico de su carrera.

Las complicaciones de Nicolás Castillo

A partir de la temporada 2019, cuando fichó con el América, Nicolás Castillo presentó distintas lesiones musculares que lo hicieron ausentarse en varios partidos. Luego, llegaron dos mazazos: fractura de peroné en agosto de aquel año y, una vez se recuperó y volvió a tener continuidad con las Águilas, sufrió una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha que terminó en una trombosis a principios del 2020.

¿En qué condición física llegó a Necaxa?

Los últimos dos años fueron una verdadera pesadilla para el atacante chileno, por lo que es una incógnita saber si podrá rendir con los colores de Necaxa. Por supuesto que no llega en un buen estado físico, y esto es algo que ha resaltado el propio Pablo Guede. Sin embargo, la misión de los Rayos es clara: darle una oportunidad y ofrecerle las herramientas necesarias para que vuelva a su nivel.

"Si Nico está bien y se pone bien, no hay un delantero como él, es así de claro. Otra realidad es, si Nico estuviera en su esplendor, nosotros no podríamos firmarlo porque no podríamos tener la plata para pagar. Si todos somos capaces de llegar a un 80 por ciento de lo que realmente Nico Castillo es, yo creo que a nosotros nos va a alcanzar muchísimo y creo que es un jugador determinante, porque ya lo demostró", admitió el DT en diálogo con ESPN.

Más adelante añadió: "Se nos presentó la oportunidad, tuvo la humildad y esa grandeza suficiente como para aceptar venir a un periodo de prueba y eso te habla de un amor propio y las ganas de revertir una situación que tiene y pues bienvenido sea porque creo que nosotros llegamos en el momento justo".

"Creo que con su trayectoria se ganó que alguien le dé esa oportunidad y creo que nosotros caímos en el momento justo de intentar junto con él de que se ponga bien y de que vuelva a recuperar la 'mirada de tigre' que necesita", sentenció Pablo Guede, quien dejó en claro que si Nico estuviera al 100% estaría jugando en un equipo más importante y con mayor poder económico.