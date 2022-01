Guillermo Almada fue entrenador de Santos Laguna durante 2 años y 7 meses, tiempo que le alcanzó de sobra para darle una identidad de juego al equipo y transformarlo en uno de los más peligrosos de la Liga MX. Si bien no consiguió ningún título, estuvo al borde de hacerlo en el Torneo Guard1anes 2021 y se ha ganado el respeto y la admiración de la fanaticada verdiblanca. Sin embargo, fue cesado tras la culminación del último campeonato.

Días después de que los Guerreros le den las gracias, Dante Elizalde, presidente de la institución, explicó el motivo de la decisión. "Concluimos que las visiones eran distintas. Era tiempo de dar un cambio de rumbo. El club hoy necesita un liderazgo distinto, apegándonos mucho más a los elementos tecnológicos, a los técnicos y a los procesos. Hoy toca voltear a otro lado", señaló. ¿Y si esta explicación fue una excusa por un importante conflicto que hubo en la interna?

El técnico uruguayo tuvo problemas con un jugador en particular en los últimos meses: Alessio Da Cruz. El neerlandés dio un buen nivel en los pocos partidos que le tocó jugar, pero se perdió los duelos más importantes del semestre por fallarle a la confianza del estratega. Como bien recordarán, el atacante se perdió el Repechaje ante Atlético de San Luis por realizar un viaje a Europa para tramitar su pasaporte de Cabo Verde.

Guillermo Almada decidió separarlo del plantel y no tenerlo en cuenta en los Cuartos de Final de la Liguilla frente a Tigres UANL. "Fueron varias cosas, así que seguramente no vamos a contar más con él. Alessio está separado del plantel por falta de disciplina, seguramente será una resolución que toma la directiva, pero no vamos a contar más con él", apuntó con contundencia. ¿Qué sucedió entre ellos?

Ya pasó más de un mes de este conflicto, y el periodista David Medrano dio detalles de esta pelea en su columna para Récord. Tal como señaló en la misma, el entrenador y el futbolista tuvieron una importante discusión que ¡casi se va a los golpes! Luego, llegó la dura eliminación ante los Felinos y eso fue lo último que han hecho ambos en la institución lagunera. Almada fue cesado y ya es DT de Pachuca, Da Cruz se iría en los próximos días a otro equipo.

El mensaje de despedida de Alessio Da Cruz

Si bien Santos Laguna aún no comunicó nada, Alessio Da Cruz tiene un pie y medio afuera del club. "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los aficionados que me han apoyado incondicionalmente desde mi llegada. Gracias a ustedes, pronto comencé a sentirme como en casa en La Laguna. No he conocido mejores aficionados en mi carrera y les deseo todo lo mejor para el futuro", escribió el jugador en su Instagram. Tiene claras opciones de regresar al Parma.