Al igual que el resto de equipos de Liga MX, Santos Laguna está tratando de armarse lo mejor posible de cara al inminente comienzo del Torneo Clausura 2022. Tras la salida de Guillermo Almada, la directiva se movió de forma rápida y eficaz y contrató a Pedro Caixinha, quien tendrá su segundo ciclo en la institución. En cuanto a refuerzos, sin embargo, ha tenido pocas novedades hasta el momento...

En las últimas horas los Guerreros han cerrado la llegada de Leonardo Suárez, interesante atacante zurdo que vistió la playera del Club América en las últimas temporadas. A pesar de ser un fichaje de jerarquía, es el único hasta el momento para los de Torreón, quienes han sufrido una sensible baja: la de Diego Valdés (se fue a las Águilas). En los próximos días, además, se podría consumar la salida de otro importante futbolista.

Hablamos de Alessio Da Cruz, delantero neerlandés de 24 años que no ha estado a la altura de las expectativas en el Torneo Apertura 2021, más que nada por sus ausencias. Si bien el préstamo es hasta junio de este 2022, existe el fuerte rumor de que podría retornar al Parma en este mercado invernal. Además, para agregar incógnita a su futuro cercano, colgó un curioso mensaje en sus redes sociales.

"Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los aficionados que me han apoyado incondicionalmente desde mi llegada. Gracias a ustedes, pronto comencé a sentirme como en casa en La Laguna. No he conocido mejores aficionados en mi carrera y les deseo todo lo mejor para el futuro", señaló el atacante en su Instagram. ¿Publicación con olor a despedida?

Los números de Alessio Da Cruz en Santos Laguna

Alessio Da Cruz disputó solamente 8 partidos con la playera de Santos Laguna entre las jornadas 7 y 15 del Torneo Apertura 2021 de Liga MX. Dio un buen rendimiento e hizo 3 goles, por lo que registró un promedio goleador más que aceptable. Sin embargo, para el tramo final de la Fase Regular presentó una lesión muscular y posteriormente fue separado del plantel por Guillermo Almada para la Liguilla.