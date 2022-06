Tigres busca hacer un cambio radical en el Apertura 2022, sabiendo que su eliminación en el Clausura 2022 se dio de manera muy polémica ante Atlas, recordando que tuvieron un expulsado y un penal marcado en contra de último minuto.

Por eso, quieren cambiar a toda costa su actitud, por lo cual Miguel Herrera ha prohibido a sus pupilos insultar al árbitro para el próximo campeonato, con el objetivo de cambiar la actitud y la cara frente a decisiones adversas.

La primera prueba se dio este sábado 25 de junio en el partido amistoso entre Tigres y Juárez, con el Piojo regañando a sus pupilos tras la actitud que tuvieron con el juez del encuentro desarrollado en el Estadio Universitario.

"Se lo dije, no puedes insultar al árbitro y lo insultaron todos eh... se lo dije, 'esto no pasa'... tenemos que estar conscientes todos, empezando por la cabeza que soy yo, hasta utileros, saber que el árbitro no va a tener cabida en nuestras palabras, en nuestros reclamos", reveló a los medios al terminar la contienda.

Un técnico polémico

Para nadie es un secreto que Miguel Herrera es un técnico de mecha corta, protagonizando a lo largo de su carrera cualquier cantidad de desencuentros con rivales y árbitros. A 20 años de su debut en los banquillos, parece que pretende cambiar esa conducta.