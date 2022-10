El primer equipo de las Chivas de Guadalajara se encuentra en la última semana de licencia mientras la directiva encabezada por Amaury Vergara y Fernando Hierro trabaja en la designación del próximo director técnico, y también comienzan a moverse de cara al mercado de fichajes de invierno.

El próximo lunes 31 de octubre, los jugadores deberán reportar para realizarse los exámenes físicos y médicos pertinentes y comenzar los trabajos de pretemporada. Para ese momento, la plantilla contará con la presencia de dos caras nuevas procedentes de otros equipos de la Liga MX.

Uno de estos futbolistas llegará procedente de Cruz Azul, donde se desempeñó durante todo este año a préstamo y con contrato hasta diciembre,. Su desempeño no fue el mejor y las lesiones no lo acompañaron, por lo que La Máquina no habría hecho grandes esfuerzos por retenerlo y deberá regresar al cuadro tapatío, dueño de su carta, donde tendría lugar asegurado en el primer equipo.

De acuerdo a información del periodista Jesús Bernal a través de su canal de Youtube, Alejandro Mayorga regresará al Guadalajara con muchas chances de tener un papel protagónico, sobre todo por la salida confirmada de Miguel Ponce.

“Hay dos jugadores que deberán reportar con Chivas la próxima semana debido a que tienen contrato vigente con el equipo tapatío y que los clubes donde estaban no harán válida la opción de compra: tal es el caso de Alejandro Mayorga y del defensa Alexis Peña. Me queda claro que a Alejandro Mayorga ya le abrieron su espacio en la lateral izquierda porque se fue Miguel Ponce. Ahí Chivas, hábilmente pensó en ese escenario, abre el lugar en la lateral y permite el retorno que en Cruz Azul no le fue bien, estuvo envuelto en muchas lesiones que le impidieron tener regularidad con el equipo celeste”, explicó el comunicador.