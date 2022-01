La salida de Sebastián Córdova de las Águilas del América ha generado múltiples críticas y polémicas alrededor de los motivos que llevaron al medallista de bronce de Tokio 2020 a tomar la decisión de pedir su salida del que es considerado uno de los equipos más grandes del futbol mexicano.

Ante esto, su nuevo técnico, Miguel Herrera, decidió mantenerse al margen sobre qué fue lo que sucedió en el vestidor azulcrema entre el estratega americanista, Santiago Solari y Córdova, que lo llevó a pedir su cambio, pero dejó en claro que fue una decisión técnica lo que tuvo al futbolista mexicano sin actividad en el campo y no la falta de talento del tricolor.

"Si no jugó en su equipo anterior es decisión técnica y no me meto en eso, lo traje por su golpe con dos pies, me parece un chico muy completo, con buena técnica, por eso lo trajimos. Son jugadores de selección, elementos de muy buen nivel y nos dan juventud”, apuntó el “Piojo” Herrera.

Acerca de cómo ha sido el desempeño del azteca con los felinos, Herrera llenó de elogios a su pupilo: "Lo encontré muy contento. El cambio le vino bien. Ya conoció a sus compañeros y no es que lo recuperemos, sino que tiene la calidad. Es un jugador constante en selección, además de ser el tipo de jugador que queremos que estén mucho tiempo en el club y den el recambio natural y que la gente con mayor edad futbolística vaya saliendo".