En la trayectoria del portero argentino Nahuel Guzmán solamente ha habido dos equipos de primera división con los que se siente plenamente identificado: Newell's Old Boys en su país y Tigres en el futbol mexicano. También jugó pasó por la Primera B de su país con Independiente de Rivadavia.

En el pasado verano de 2022, Nahuel Guzmán firmó una renovación de contrato con los Tigres hasta junio de 2024. Y pensar que en 2014 cuando llegó al futbol mexicano no pensaba quedarse tanto tiempo, como él mismo lo reveló: "Me costó mucho verme acá a futuro, a largo plazo, por eso le doy tanta importancia a este último proceso de reconocimiento porque tuve que desprender de la posibilidad de vivir en Rosario, en mi lugar, y ver que acá es un área de oportunidad muy grande, muy linda y muy desafiante para crecer".

Nahuel Guzmán, quien ha ganado ocho títulos con Tigres (cuatro Ligas, tres de Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de la Concacaf) compartió en entrevista para TUDN que "me costó varios años (sentirse totalmente adaptado a México), fueron cuatro, cinco años que era todo el tiempo 'el año que viene nos movemos' hasta que mi esposa me paró el carro y me dijo 'me quiero quedar acá'. Vi otras cosas, aspectos, el crecimiento de la ciudad, la identificación con el club, la propuesta del club a largo plazo, me costó mucho".

A los 36 años de edad, aunque se sabe figura de Tigres, Nahuel Guzmán pensaría volver a Newell's Old Boys por una situación particular: "Así como me siento responsable, ser parte de esta historia, creo que desde ese lugar tengo mucho por aportarle a la institución. Yo me veo acá hoy, no te voy a decir que me queda algo con Newells que no sé si tenga que ver con las formas en que me fui tan repentina que siento que me hizo falta cerrar algo, como que me gustaría darle un proceso más a Newells como soy ahora, pero hoy me veo terminando mi carrera, no retirándome".

¿Cuánto falta para el retiro de Nahuel Guzmán?

Sobre el momento de su retiro, Nahuel Guzmán dijo que "falta un montón y yo creo que hasta puede faltar más de lo que yo creo que falta, así es que no sé", pero visualizó un hipotético adiós defendiendo el arco de los Tigres: "Sí me veo terminando mi carrera deportiva profesional acá y mostrar para afuera ese sentido de pertenencia está bueno y creo que a Tigres también le sirve, se dio, no fue nada planeado, lo hicimos crecer todo el tiempo entre todos".