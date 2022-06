El extremo argentino aseguró que el conjunto chileno no cumplió su palabra, impidiendo su llegada a las Águilas en el mercado de pases previo al Apertura 2022.

Pablo Solari explotó contra Colo Colo y reveló las razones por las que no llegó al América

Pablo Solari era uno de los grandes candidatos para reforzar al América de cara al torneo Apertura 2022. Las Águilas intentaron su fichaje hasta el último momento, pero siempre se encontraron con la negativa de Colo Colo debido a la importancia que tiene el argentino en los distintos retos que debe afrontar el conjunto chileno en los próximos meses.

Tras no concretarse el traspaso al conjunto capitalino, Solari rompió el silencio y contó su versión de los hechos. Si bien no lo confirmó, el atacante dio a entender con sus declaraciones que en el Cacique le habían prometido una venta en caso de que llegara una oferta importante, la cual llegó en el mercado de pases con el interés del América.

"Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí familia y para mí", dijo el extremo sudamericano en entrevista con el medio chileno En Cancha, una vez que se cayó la posibilidad de ir a México.

En ese sentido, Solari destacó que siempre ha mantenido su compromiso con Colo Colo y no esperaba el incumplimiento por parte del club en esta situación. "Yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella siempre. Para mí las palabras no se las lleva el viento. Siempre di todo por el equipo. Jugué los últimos meses con dolores pero siempre quise estar. Amo estos colores y estoy identificado con el club y la hinchada".

Ahora solo piensa en Colo Colo

A pesar de lo ocurrido en las últimas semanas, Solari mantiene su postura y asegura que su compromiso con el Cacique se mantiene intacto de cara a los próximos retos. "Di todo por el equipo y seguiré haciéndolo. Ojalá salgamos campeones del torneo y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana", contó el extremo argentino.