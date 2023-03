La jornada 13 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX se cerrará el domingo en la cancha del estadio La Corregidora con el partido entre los Gallos Blancos del Querétaro contra los Pumas de la Universidad Nacional, un encuentro que será especial para el volante ofensivo Pablo Barrera.

Surgido de los Pumas de la Universidad Nacional, Pablo Barrera se marchó a Europa para jugar con West Ham de Inglaterra y Zaragoza de España, al regresar a México ha militado para Cruz Azul, Monterrey, otra vez los Pumas, el Atlético de San Luis y desde 2021 para el Querétaro.

En entrevista para TUDN, Pablo Barrera habló de la obigación que tiene el Querétaro de vencer a los Pumas para alejarse del fondo de la clasificación en este torneo Clausura 2023: "Este domingo tiene que ser importante para nosotros y sacar los tres puntos a como de lugar".

En el torneo Clausura 2023, el Querétaro sólo ha logrado un triunfo, ante Toluca en la Jornada 10, y a media semana estuvo a punto de derrotar a Cruz Azul con una actitud que debería repetir ante los Pumas: "Yo creo que salir de la misma manera que lo hicimos en el segundo tiempo contra Cruz Azul. Creo que de esa manera tenemos mucha oportunidad de ganar".

Pablo Barrera recuerda a los Pumas

Pablo Barrera debutó con los Pumas en el torneo Apertura 2005 y fue campeón en el Clausura 2009, por eso guarda respeto por el club Universidad Nacional: “Yo siempre lo he dicho muchas veces, para mí es mi casa, es una institución que me dio todo, desde valores hasta debutar en primera división, ir a selección, ir a un Mundial, creo que para mí Pumas es un partido muy especial porque le debo mucho, le debo mucho y siempre lo diré, es un equipo que le agradezco el Pablo Barrera que soy ahora, maduro, con valores, con dedicación, con respeto, entonces este partido fíjate que me da no sé cómo esas".