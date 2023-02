La gestión de Benjamín Mora con el Atlas no ha tenido un comienzo sencillo, y el cuadro Rojinegro marcha en estos momentos en la posición 13 de la tabla, ganando solo uno de sus siete primeros partidos.

Por momentos la Academia ha desarrollado un futbol agradable. Sin embargo, los resultados no lo acompañan y empieza a existir presión por rescatar el Clausura 2023, recordando que este año también jugarán Concachampions.

Mora ha encontrado dificultades en algunas posiciones. Sin embargo, uno de los inamovibles ha sido Javier Abella, que ha disputado el 93% de los minutos, generalmente mostrando un buen nivel en el campo.

Atlas entiende la importancia del nacido en Veracruz y a través de las redes sociales anunciaron que se mantendrá en la institución hasta 2025, pues lo han renovado con base a su desempeño reciente.

“Esta gran institución me ha dado mucho, confió en mí, me dio la oportunidad de formar parte de su historia, trazar mis metas. En Guadalajara he vivido cosas muy buenas: Me comprometí, me casé, tuve a mi hijo, son cosas que marcan y siempre que me acuerdo de mi boda, de mi hijo, de esos momentos, siempre voy a acordarme del Atlas, voy a tenerlo muy cerca de mí", aseguró Abella en un emotivo video.