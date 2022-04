La inseguridad volvió a dar la nota dentro del mundo del futbol, ya que un jugador profesional sufrió un millonario robo en su casa de Zitácuaro, Michoacán, donde nació en 1989. Se trata de Rodolfo Vilchis, atacante 32 años que se formó en el Deportivo Zitácuaro y a lo largo de su carrera vistió varias playeras en México. La más importante fue la de Atlas, club al que perteneció desde agosto de 2014 hasta julio del 2019.

"Banda de Zitácuaro, se metieron a robar a mi pobre casa. Hay esclavas de oro con mis iniciales, celulares… Se robaron más de 200 mil pesos. Ayúdenme, aquí todos nos conocemos, todos sabemos qué pedo. Al que le vendan algo mío, quién sepa quién fue ayúdenme a encontrarlo", señaló con toda la desilusión del mundo a través de un video en su cuenta de Instagram.

El extremo que hoy se encuentra sin equipo no ha tenido una carrera superlativa como otros jugadores, y ni siquiera tuvo la oportunidad de mostrarse en los clubes más poderosos del país como para hacer crecer la billetera. Es por eso que, apenas volvió a su domicilio y se enteró que delincuentes le habían robado objetos personales y dinero, decidió pedir ayuda en las redes sociales.

"A ese cabrón se le tiene que quemar con leña verde, a él y a su familia. Ayúdenme a llegar con el ratero. Ojalá que me ayude toda la banda de Zitácuaro", apuntó con enfado. En el video que subió se puede apreciar a él y a toda su familia indignados por el hecho, revisando sus pertenencias y soltando algunas lágrimas. Una situación que a nadie le gustaría pasar.

Minutos después, en historias de Instagram, aclaró sus últimas declaraciones: "De lo enojado y de lo triste que estaba dije cosas que no se tienen que decir, pero no saben el sacrificio que tuve que hacer para conseguir ese dinero, la comida de mi familia. Ojalá te rinda ese dinero, amigo raterito, ojalá te lo drogues todo para que te quedes en el avión. No te va a rendir ese dinero nunca".