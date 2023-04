Después de un comienzo dubitativo, al igual que todo el equipo, Julián Quiñones está teniendo un semestre más que interesante, siendo diferencial en el Atlas de Benjamín Mora. El colombiano, que también pieza clave en el bicampeonato de los Zorros, es relacionado hace varios mercados con una posible transferencia.

Incluso en las últimas semanas, se habló de que el Club América tenía como prioridad a Julián Quiñones, por lo que el futbolista escucharía esa propuesta en caso de no llegar una oferta desde el exterior. Sin embargo, el presidente de Atlas, Pepe Riestra, afirmó que siguen incluyendo al atacante en sus planes inmediatos.

"Muy contento, porque es un jugador que cuando llegó al Atlas no venía en su mejor momento. Sabíamos de sus cualidades, de lo que era capaz. Lo que había que encontrar, ese ese punto donde él pudiera mostrar sus cualidades. Lo ha logrado. Estamos muy contentos con lo que ha hecho", dijo Riestra a TV Azteca.

Asimismo, el presidente rojinegro develó que confían en seguir contando con Julián Quiñones: "Se le ha retenido, en distintos momentos. Hemos mejorado, hemos logrado encontrar el camino. Mientras las voluntades sean las mismas, esto seguirá. Lo que yo no puedo controlar es el exterior. No puedo controlar si llega o no llega una oferta".

De momento, no hay ofertas por Julián Quiñones

Riestra señaló que en caso de aparecer algún interés por Quiñones, deberán analizarlo bien: "Al día de hoy no ha llegado. No tenemos ninguna oferta de ningún club. Si llegada, pues tendríamos que sentarnos a estudiar, cuál es la voluntad de Julián, de la institución, de su familia y su representante. Mientras exista la voluntad y Julián mantenga este nivel y su servicio hacia el equipo, seguramente seguirá", apuntó.