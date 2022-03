Uno de los jugadores más mediáticos en Selección Mexicana es Jesús “Tecatito” Corona, por lo que su entorno se ha vuelto noticia, y esta vez el ex jugador de Rayados reveló vivir un gran momento con el conjunto del Sevilla, por lo que la posibilidad de volver a México no está tan cercana como unos piensan, además de que la situación que se vivió en el encuentro entre Gallos Blancos de Querétaro y Atlas lo ponen a pensar sí esta posibilidad podría ser real, sobretodo por su familia, pues revela no sabe si sus hijos se adaptarían ya que de acuerdo a él nunca han vivido en México y esos sucesos lo complican.

“Lo que ha pasado es algo desastroso. Sé que en otros lados están viviendo cosas feas, pero ahí había muchos niños, familias, hubo muertos, dicen que no, yo no he visto nada, pero se ven imágenes increíbles, no puede estar pasando eso, y lo veo más por la familia y por mis hijos. Siempre han vivido en el extranjero, nunca han vivido allí y llevarles a ese clima. Obviamente México para mí es México, es mi país, me encanta, lo amo, pero por esas cosas dices está cambiando un poco a mal y me lo pienso”, dio a conocer en entrevista para Marca.

De acuerdo a “Tecatito”, a él le gustaría volver a México para jugar con el club que lo vio nacer, Rayados de Monterrey, pero este tipo de sucesos no hacen su decisión fácil, pues tiene que pensar en las aristas que le traería esta decisión: “Quiero volver algún día y jugar en mi club que es Monterrey o en el que quiera llevarme, pero por eso nos lo pensamos. Para eso queda mucho. Primero quiero seguir sumando cosas personales como goles, asistencias porque quisiera ganar cosas con el Sevilla”.

¿Cómo vive su gran momento en Sevilla?

Corona también reveló cómo fue el cambio de club, y el conseguir su gran sueño de militar en LaLiga de España: “Lo dije entonces y lo vuelvo a repetir. Llevaba algún tiempo esperando este fichaje. Venir aquí me hacía mucha ilusión y cuando subí al avión me dije: por fin, gracias a Dios. Mi familia me veía en la cara que lo habíamos logrado. El primer paso porque todavía queda mucho. He llegado un poco más maduro a Sevilla. Tengo objetivos también personales, intentar ir más allá en el esfuerzo, dar más asistencias, más goles, intentar sumar para el equipo”.

Acerca de las exigencias con las que se ha topado en esta nueva etapa con el técnico Julen Lopetegui, el jugador del Tri confesó: “El gol es algo en lo que insiste mucho, estoy deseando marcar. Lo estoy trabajando obviamente en el campo y también psicológicamente. Además, me pide más defensivamente, cerrar espacios y todo eso, se trabaja para no sufrir, es lo más importante”.