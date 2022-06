El próximo primero de julio comienza el Apertura 2022 de la Liga MX con Toluca como gran animador del torneo luego del fuerte mercado de pases que llevó adelante. Por otra parte, tras la gran cantidad jugadores que incorporó el equipo Escarlata, Tiago Volpi comentó que no viene a ver si pueden salir primeros, sino que van por el torneo.

La temporada 2021-2022 para los Choriceros fue desastrosa ya que logró un buen sexto lugar en el Apertura 2021, pero fue eliminado en el repechaje ante Pumas, mientras que en el Clausura 2022 ni siquiera pudo avanzar al repechaje tras ser 15º en la tabla de posiciones. Ante esto, apareció la guillotina de Ignacio Ambriz debido a que cortó a nueve jugadores del primer equipo.

A pesar de esto, Toluca realizó un fuerte mercado de pases entre los que incorporó al portero Tiago Volpi, proveniente de Sao Pablo, quien en las últimas horas afirmó que van a ir por el campeonato. “Sí estamos para pelear, no te voy a decir que 'no y que hay que ver', no, no, no. Tenemos que venir con el pensamiento de hacer un gran trabajo para poder pelear por el título”, expresó el futbolista según lo informador por Diario Récord.

Además, el guardameta de los Diablos Rojos habló de su primer paso por la Liga MX y señaló con qué espina clava se fue. “Es un sueño que tengo, es algo que me faltó. En el primer paso que tuve por México estuvo muy cerca en mi primer torneo con Querétaro y sí es un sueño que tengo y voy a trabajar todos los días para poderlo lograr”, finalizó.

Leo Fernández quiere ser campeón con Toluca

En el día de ayer, Leo Fernández habló con la prensa y comentó que se vuelve loco por ser campeón de la Liga MX con Toluca. “Me encantaría salir campeón, me vuelvo loco por salir campeón. En lo personal, que me vaya bien, pero me encantaría llegar a la Selección, sería el máximo objetivo, después de salir campeón”, expresó el futbolista uruguayo.