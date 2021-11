A pesar de tener una gran cantidad de inconvenientes por distintas lesiones a lo largo de la Fase Regular, Miguel Herrera logró posicionar a Tigres UANL dentro de los primeros 4 puestos en la tabla y así clasificar de manera directa a los Cuartos de Final del Torneo Grita México Apertura 2021 de Liga MX. Es por eso que el plantel se encuentra entrenando a la espera de la resolución del Repechaje, donde saldrá su rival para la próxima ronda.

Los dirigidos tácticamente por el Piojo han tenido un tiempo considerable para preparar el primer duelo de la Liguilla: un total de 3 semanas. Esto ha sido aprovechado por los Felinos para recuperar soldados, reforzar el físico de los jugadores y tomar más ritmo futbolístico. Dentro del primer grupo encontramos a Florian Thauvin y Diego Reyes, dos futbolistas que se han perdido el cierre del campeonato por lesión.



El crack francés presentó un desgarro grado uno en bíceps femoral de la pierna derecha el 25 de septiembre ante Pumas UNAM y desde entonces no ha vuelto a jugar. No fue arriesgado por el cuerpo técnico y le dieron tiempo de sobra para que se recupere, tanto en lo físico como en lo futbolístico. Y esta es una misión lograda: participó del amistoso vs. Venados con asistencia incluida y está listo para ver acción en los Cuartos de Final.

El zaguero central, por su parte, fue titular y completó los 90 minutos en absolutamente todos los partidos de la Fase Regular hasta la jornada 15 inclusive. En las últimas dos se ausentó tras presentar una contusión ósea y esguince grado uno en los tendones flexores del tobillo derecho, por lo que no tiene actividad hace casi un mes. ¿Se ha recuperado para disputar la Liguilla?

Diego Reyes continúa trabajando de manera diferenciada del plantel: realiza tareas de rehabilitación en el gimnasio y se encuentra lejos de estar al 100% físicamente, razón por la que es la gran duda de Tigres UANL de cara a la Fiesta Grande. Aún tiene tiempo de recuperarse y ser titular, pero una de las grandes posibilidades es que sea suplente y Miguel Herrera apueste por la defensa que puso cuando él no estuvo: Ayala, Pizarro y Salcedo.