El Deportivo Toluca de Ignacio Ambriz no convence en la interna del club y esperan que esto cambie de cara a la Liguilla.

El Deportivo Toluca inició este Torneo Apertura 2022 de Liga MX de manera extraordinaria y rápidamente se posicionó como uno de los grandes candidatos a llevarse el título. Se mantuvo por varias jornadas en lo más alto, pero se fue desinflando y ya acumula 6 partidos sin conocer la victoria. Ahora, tan solo se está conformando con disputar el duelo de Repechaje en condición de local.

Además de los malos resultados cosechados en las últimas semanas, el funcionamiento colectivo del equipo no ha sido el mejor, algo por lo que Ignacio Ambriz empezó a ser criticado. No solo por los fanáticos, sino que aquí también se suman los directivos de la institución. Así es: en la interna de los Diablos Rojos los ánimos no son los mejores y perdieron la confianza que tenían en el campeonato.

De acuerdo a la información brindada por Miguel Ángel Arizpe para Mediotiempo, en Toluca no están "nada tranquilos" ya que han invertido muchísimo dinero a pedido de Nacho y han contratado a todos los jugadores que exigió. Le armaron la plantilla que deseaba, pero las cosas no se están dando como se esperaban y de cara a la Liguilla hay más dudas que certezas.

Además, por si fuera poco, admiten que se sienten inferiores a equipos como América, Rayados y Pachuca, por lo que sus opciones de campeonar son bajas. Lo cierto, entonces, es que el trabajo de Ignacio Ambriz no convence del todo a la cúpula dirigencial y tendrá que mejorar bastante de aquí a fin de temporada. ¿Podrá cumplir las expectativas o volverán a darle las gracias a un entrenador?

Lo que le queda al Toluca

El Deportivo Toluca solamente tiene 2 partidos por delante para cerrar la Fase Regular del Torneo Apertura 2022 de Liga MX: visitará a Mazatlán por la Jornada 15 y recibirá a Querétaro en la Jornada 17. Para clasificar de manera directa a la Liguilla tendrá que ganar ambos encuentros y esperar resultados, algo que parece muy complicado.