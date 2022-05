Este domingo, Pachuca selló su clasificación a la Final del Clausura 2022 de la Liga MX gracias a un contundente triunfo 3-0 sobre el América, tras igualar 1-1 en la ida, producto de los goles de Romario Ibarra por duplicado y Érick Sánchez. Ese desenlace, que lo pondrá cara a cara con Atlas para definir quién será el nuevo campeón, trae aparejada además una gran historia de superación y perseverancia.

Oscar Ustari, portero de 35 años de los Tuzos, se formó en el Club Atlético Independiente y durante el proceso formó parte de los seleccionados juveniles de Argentina, con pronósticos de adueñarse por muchos años del marco de la Mayor. Allí también inició su carrera profesional, en 2005, para en 2007 y siendo todavía muy joven dar el salto al futbol europeo, con el Getafe de España.

Pero al argentino le ha tocado sufrir a lo largo de su carrera un sinfin de lesiones que han conspirado contra un desarrollo que, si bien lo mantuvo siempre en altísimo nivel de competencia, pudo ser aún mayor. Tal es así que debió someterse a un total de nueve cirugías, que lo marcaron para siempre.

Por todo aquello, el portero que se integró en 2020 a las filas de Pachuca le dio especial valor a la clasificación de su equipo a la Final del Clausura 2022, que además será la primera para él en Liga MX, donde previamente había defendido ya la portería del Atlas, que será su rival en la definición.

¿Qué dijo Ustari sobre la clasificación de Pachuca a la Final?

"Me daría vergüenza llorar en público, pero tengo una emoción muy grande, desde el primer día que llegué a México soñaba con jugar una Final, hoy se me da, me siento sumamente representado por estos compañeros y esta institución y es una felicidad inmensa", señaló Ustari en diálogo con TUDN una vez consumada la victoria 3-0 sobre América.

Y recordando los momentos más amargos de su carrera, agregó: "Me tocó entrar nueve veces a quirófano y todas levantarme desde cero y todos los días poner la mejor cara, pero gracias a Dios hoy tengo mi recompensa junto a todos mis compañeros y toda esta gente".