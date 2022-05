Para la Final del Clausura 2022, buena parte de las esperanzas del Pachuca están sembradas en Víctor Guzmán, mediocampista ofensivo que ha recuperado su mejor forma y es clave en el accionar de los dirigidos por Guillermo Almada.

El Pocho logró dejar atrás el escándalo de su dopaje y la transferencia fallida con Chivas, haciendo uno de sus torneos más prolíficos con seis goles y seis asistencias. A sus 27 años, parece más maduro que nunca y busca su segundo título de Liga MX.

La Final de la competencia entregará un reto más que seductor para el nacido en Tonalá, que se enfrentará ante el equipo del que es partidario: El Atlas, cuadro que fue clave en su vida personal y profesional.

El mismo Pocho ha confesado que es fanático de la Academia, institución que lo formó en las fuerzas básicas y que tiene una relación amplia con su familia, debido a que su madre vendía comida fuera de una escuelita del Atlas.

En entrevista con ESPN, el futbolista de 27 años no negó el cariño al Atlas. Sin embargo, dejará todo para ser campeón: “Hoy me toca defender este escudo, tengo un aprecio al Atlas, primero está mi porvenir que lo que siento por ellos. Ya me ha tocado ganarles el partido con un gol mío. Esto es muy importante para mi club y para mi vida personal, si se llegara a dar lo disfrutaré mucho".

Bien dicen por ahí que los futbolistas deben disfrutar al máximo las finales, pues nunca saben cuándo volverán a jugar una. Las circunstancias entregarán dos partidos inolvidables para Guzmán, que pondrá sus intereses por encima del club al que más aprecio le tiene.