Ya es oficial: Diego Lainez está de regreso en la Liga MX. El extremo mexicano fue anunciado como nuevo refuerzo de Tigres UANL, siendo este uno de los bombazos más importante del mercado de pases del Torneo Clausura 2023.

Los Felinos diseñaron una plantilla de lujo para este semestre, pues anteriormente concretaron el fichaje de Nicolás Ibáñez. Ahora con la incorporación de Lainez, Diego Cocca cuenta con un ataque de garantías para pelear por el título.

"El Factor ya está en la casa, el Factor ya es Tigre...", escribió Tigres a través de su cuenta de Twitter, confirmando de esta manera el refuerzo por el que tanto trabajaron los regios durante las últimas semanas en el mercado de pases.

Lainez no tuvo los minutos necesarios en el Sporting Braga, donde quedó sin sitio tras no ser convocado para el Mundial Qatar 2022. Al no entrar en los planes de Manuel Pellegrini, el Factor busca recuperar su mejor versión vistiendo los colores de Tigres.

¿Por qué eligió a Tigres?

Lainez ya dio sus primeras declaraciones como futbolista de Tigres, revelando los motivos que lo llevaron a continuar su carrera con los Felinos. El extremo mexicano destacó el interés mostrado por el equipo regio en los últimos días.

"El proyecto de Tigres es muy interesante, siempre han mostrado interés. De parte de Mauricio (Culebro) lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Siempre han estado ahí, el interés desde que prácticamente me fui a Europa", expresó Lainez.