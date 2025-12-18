Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Antonio Mohamed reveló las dos cosas con las que la Liga MX será un mejor torneo

El director técnico de los Diablos Rojos detalló cómo podrá mejorar la Primera División de México modificando dos puntos claves.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Antonio Mohamed detalló cómo podrá mejorar la Liga MX
© Getty ImagesAntonio Mohamed detalló cómo podrá mejorar la Liga MX

Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX luego de vencer 9-8 en los penales a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez. Tras el empate en global por 2-2, todo se definió en una infartarte definición en los disparos desde los doce pasos.

Publicidad

Tras la consagración y los festejos, el director técnico Antonio Mohamed fue entrevistado en el programa Cuadro Titular de Fox Sports. Allí sin titubear, reclamó y fue tajante con lo que la Primera División de México debe cambiar para mejorar.

 Así lo manifestó de manera contundente: “Sin las consecuencias de las relegaciones y las complicaciones de la multipropiedad, la liga ya no es un desafío real para toda la plantilla”. De esta manera, el estratega argentino pide por la vuelta del descenso y acabar con un mismo dueño en más de un club.

Tweet placeholder
Publicidad

Además, agregó: “Hay varios equipos que juegan sabiendo que no van a tener problemas de descenso. Ahora lo bueno que quitaron el Play-In, hay equipos que van a tener que esforzarse mucho más para poder estar entre los ocho y se me hace mucho más justo“.

Por otro lado, dio detalles de su futuro en los Escarlatas: “No tengo intención de salir, hasta junio estamos en el club y decidiremos entre las dos partes si seguimos“. Y añadió: “Nos tenemos que reforzar de medio de la cancha para adelante”.

¿Cómo está siendo el ciclo de Antonio Mohamed?

Antonio Mohamed confirmó hasta cuándo seguirá en Toluca tras ganar el bicampeonato

ver también

Antonio Mohamed confirmó hasta cuándo seguirá en Toluca tras ganar el bicampeonato

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el Turco lleva dirigidos 51 partidos en el cuadro rojo, donde cosechó 31 triunfos, 13 empates y 7 derrotas, obteniendo una efectividad de 69,28%. Cosechó 3 títulos: Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025 y Apertura 2025. También hay que sumarle la Campeones Cup 2025, aunque no es oficial para CONCACAF y FIFA.

Publicidad

En síntesis

  • Antonio Mohamed exige eliminar la multipropiedad y reinstaurar el descenso para mejorar la liga.
  • El técnico registra 31 triunfos y una efectividad del 69,28% tras 51 partidos dirigidos.
  • Los Escarlatas obtuvieron tres títulos oficiales en 2025: Clausura, Apertura y Campeón de Campeones.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
El apodo que le puso José Ramón Fernández a Faitelson tras su cruce con Mohamed
Liga MX

El apodo que le puso José Ramón Fernández a Faitelson tras su cruce con Mohamed

Sufren Tigres y Toluca: FMF castiga a Vigón y Romero con sanciones dispares
Liga MX

Sufren Tigres y Toluca: FMF castiga a Vigón y Romero con sanciones dispares

La reacción de Juan Pablo Vigón con Oswaldo Virgen
Liga MX

La reacción de Juan Pablo Vigón con Oswaldo Virgen

Jesús Martínez confesó que hay ofertas para comprar al Club León para evitar la multipropiedad
Liga MX

Jesús Martínez confesó que hay ofertas para comprar al Club León para evitar la multipropiedad

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo