Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 de la Liga MX luego de vencer 9-8 en los penales a Tigres UANL en el Estadio Nemesio Diez. Tras el empate en global por 2-2, todo se definió en una infartarte definición en los disparos desde los doce pasos.

Tras la consagración y los festejos, el director técnico Antonio Mohamed fue entrevistado en el programa Cuadro Titular de Fox Sports. Allí sin titubear, reclamó y fue tajante con lo que la Primera División de México debe cambiar para mejorar.

Así lo manifestó de manera contundente: “Sin las consecuencias de las relegaciones y las complicaciones de la multipropiedad, la liga ya no es un desafío real para toda la plantilla”. De esta manera, el estratega argentino pide por la vuelta del descenso y acabar con un mismo dueño en más de un club.

Además, agregó: “Hay varios equipos que juegan sabiendo que no van a tener problemas de descenso. Ahora lo bueno que quitaron el Play-In, hay equipos que van a tener que esforzarse mucho más para poder estar entre los ocho y se me hace mucho más justo“.

Por otro lado, dio detalles de su futuro en los Escarlatas: “No tengo intención de salir, hasta junio estamos en el club y decidiremos entre las dos partes si seguimos“. Y añadió: “Nos tenemos que reforzar de medio de la cancha para adelante”.

¿Cómo está siendo el ciclo de Antonio Mohamed?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el Turco lleva dirigidos 51 partidos en el cuadro rojo, donde cosechó 31 triunfos, 13 empates y 7 derrotas, obteniendo una efectividad de 69,28%. Cosechó 3 títulos: Clausura 2025, Campeón de Campeones 2025 y Apertura 2025. También hay que sumarle la Campeones Cup 2025, aunque no es oficial para CONCACAF y FIFA.

En síntesis