Este sábado finalizó un nuevo día de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX con partidos lleno de emociones. Más allá de las victorias de Pachuca, Atlético San Luis, Rayados y Necaxa, los focos fueron para el enorme triunfo de Chivas sobre América en el Clásico Nacional que lo mantienen como único líder.

Con los duelos que se disputaron durante este sábado, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

João Pedro Galvão es líder de la tabla de goleo con 6 gritos. [Foto: Getty Images]

De momento, hay un único líder de la tabla que es Joao Pedro Galvao de Atlético San Luis. El brasileño se despachó esta fecha con una nueva anotación. Tras él, se sitúa Armando González de Chivas, que le marcó a América en el Clásico Nacional. José Paradela de Cruz Azul cierra el podio con 4 dianas.

Tras ellos, cuatro jugadores con 3 anotaciones aparecen en el listado y se mantienen expectantes: Marcelo Flores de Tigres UANL, Salomón Rondón de Pachuca, Julián Carranza de Necaxa y Juninho de Pumas UNAM.

Tabla de goleo del Clausura 2026

Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 6 goles

Armando González (Chivas) — 5 goles

José Paradela (Cruz Azul) — 4 goles

Marcelo Flores (Tigres UANL) — 3 goles

Salomón Rondón (Pachuca) — 3 goles

Julián Carranza (Necaxa) — 3 goles

Juninho (Pumas UNAM) — 3 goles