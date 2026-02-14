Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras la anotación de Armando González en el Chivas 1-0 América

El delantero mexicano sumó un nuevo grito en la tabla de goleo tras marcarle a las Águilas por una nueva edición del Clásico Nacional.

Por Agustín Zabaleta

Armando González sumó un nuevo gol en la tabla de goleo tras marcarle a América
© Getty ImagesArmando González sumó un nuevo gol en la tabla de goleo tras marcarle a América

Este sábado finalizó un nuevo día de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX con partidos lleno de emociones. Más allá de las victorias de Pachuca, Atlético San Luis, Rayados y Necaxa, los focos fueron para el enorme triunfo de Chivas sobre América en el Clásico Nacional que lo mantienen como único líder.

Con los duelos que se disputaron durante este sábado, se movió la tabla de goleo de la competición y de acá hasta que termine el mismo, habrá una lucha importante para ver quién se queda con el premio, aunque queda un largo camino por delante.

De momento, hay un único líder de la tabla que es Joao Pedro Galvao de Atlético San Luis. El brasileño se despachó esta fecha con una nueva anotación. Tras él, se sitúa Armando González de Chivas, que le marcó a América en el Clásico Nacional. José Paradela de Cruz Azul cierra el podio con 4 dianas.

Tras ellos, cuatro jugadores con 3 anotaciones aparecen en el listado y se mantienen expectantes: Marcelo Flores de Tigres UANL, Salomón Rondón de Pachuca, Julián Carranza de Necaxa y Juninho de Pumas UNAM.

Tabla de goleo del Clausura 2026

  • Joao Pedro Galvao (Atlético San Luis) — 6 goles
  • Armando González (Chivas) — 5 goles
  • José Paradela (Cruz Azul) — 4 goles
  • Marcelo Flores (Tigres UANL) — 3 goles
  • Salomón Rondón (Pachuca) — 3 goles
  • Julián Carranza (Necaxa) — 3 goles
  • Juninho (Pumas UNAM) — 3 goles
