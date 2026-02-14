El Clausura 2026 sigue a paso firme y este sábado 14 de febrero se disputaron nuevo duelos de la Jornada 6. En esta ocasión, más allá de las victorias de Pachuca, Atlético San Luis, Rayados y Necaxa, los focos fueron para el enorme triunfo de Chivas sobre América en el Clásico Nacional que lo mantienen como único líder de la Liga MX.

Los resultados del sábado en el Clausura 2026:

Este domingo hubo cinco duelo con cinco victorias, repartidas entre cuatro triunfos para los locales y apenas uno para el visitante

Pachuca (Idrissi, García, Rondón) 3-1 Atlas (González)

(Idrissi, García, Rondón) (González) Atlético San Luis (Joao Pedro, Medina, García) 3-0 Querétaro

(Joao Pedro, Medina, García) Rayados (Canales) 1-0 León

(Canales) Juárez (Ricardinho) 1-2 Necaxa (Carranza, Ruiz)

(Ricardinho) (Carranza, Ruiz) Chivas (González) 1-0 América

Los Guadalajara mandan con puño de hierro en el torneo gracias al puntaje ideal. Por otro lado, los Tuzos y los Albiazules lograron buenas victorias para estar en posiciones de Liguilla. En tanto, Rojiblancos y Rayos sumaron tres importantes unidades para pelear por estar en la Fase Final.

¿Cuál es el líder del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX?

Con los resultados finales de la jornada, hay un único líder de la tabla de posiciones con 18 puntos que es Chivas con puntaje ideal. Con 12 unidades, cerrando el podio, aparecen Pumas UNAM y Toluca. Con 11 aparece Pachuca.

La tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2026:

¿Qué partidos se jugarán el domingo 15 de febrero en la Liga MX?

La Jornada 6 aún no terminó y este domingo 15 de febrero continuará con dos compromisos. Lo horarios corresponden a Ciudad de México:

