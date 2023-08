Lucas ‘Saltita’ González llegó a Santos Laguna con grandes expectativas. Sin embargo, su paso por el equipo lagunero fue efímero, durando apenas seis meses.

A pesar de las esperanzas depositadas en él, no logró consolidarse en el once titular bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Repetto. Por lo que su salida del club es inminente.

El “anuncio” es redes sociales

Fue a través de sus redes sociales donde Lucas González anunció su regreso al Independiente de Avellaneda, equipo que lo vio nacer futbolísticamente. En la biografía de su perfil de Instagram, el jugador ya figura como “futbolista profesional de Independiente”.

¿Cómo le fue en Santos Laguna a Lucas González?

A pesar de su talento y habilidades en el mediocampo, Lucas González no encontró su lugar en el equipo lagunero. Fue notorio que el director técnico Pablo Repetto no contaba con él en sus planes, al punto de no convocarlo para la reciente Leagues Cup 2023 y relegarlo a entrenar con el equipo Sub-23.