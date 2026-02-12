América no tuvo su mejor noche futbolística este miércoles frente a CD Olimpia de Honduras por la vuelta de la primera fase de la Concachampions 2026. Aun así, el triunfo 2-1 conseguido en la ida como visitante fue suficiente para sellar la clasificación y avanzar a la siguiente ronda.

Ahora el equipo de André Jardine debe cambiar el chip rápidamente, porque el calendario no da respiro. Este sábado visitará a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional del Clausura 2026, uno de los partidos más importantes del semestre.

En Coapa se encendieron las alarmas por la ausencia de Alejandro Zendejas en el encuentro ante el equipo hondureño. El mediocampista arrastra molestias físicas desde el inicio de la temporada y su presencia frente al Rebaño Sagrado está en duda.

El propio Jardine habló del tema en conferencia y dejó abierta la incógnita: “Lo de Zende se probó, no se sentía tan confiado, por cómo estaba en el último partido, no nos conviene aún arriesgar. Si no están con la sensación al 100%, veremos si podrá estar el fin de semana contra Chivas”, explicó el entrenador brasileño.

Perder a Zendejas podría complicar las cosas

La posible baja sería un golpe sensible para Las Águilas. Zendejas ha demostrado que, cuando está en plenitud, es determinante en el ataque y una pieza difícil de reemplazar dentro del esquema del equipo que todavía no encuentra el nivel deseado.

Sin ir más lejos, el fin de semana pasado fue el autor del gol que le dio la victoria al América ante Rayados. Por eso, no contar con él en el Clásico Nacional representaría un verdadero dolor de cabeza para Jardine en un duelo donde no hay margen de error.

En síntesis