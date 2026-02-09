El próximo fin de semana se viene el Clásico Nacional de Chivas vs Club América, donde el conjunto de Gabriel Milito viene como líder de la competencia y con buen paso. Y aunque en esta ocasión llega como el favorito para el duelo, llamó la atención las palabras del DT del Rebaño quien sigue viendo a las Águilas como uno de los mejores.

¿Milito no confía en Chivas?

Aunque el equipo va muy bien en este torneo, Milito no se confía y está consciente de que cada partido tiene cierta importancia y enfrentarse ante esta escuadra en casa debería tener cierta confianza, pero para él enfrentarse a los azulcremas es medirse ante los mejores, incluso lo ve como algo agradable para lo que viene.

“No hay partidos fáciles, ahora se vienen tres partidos importantes para nosotros. Visualizando el primero, jugamos en casa contra el clásico rival que tiene un gran equipo y va a ser una muy buena prueba para nosotros. Medirnos con los mejores siempre es agradable, importante. Después hay que seguir compitiendo de la misma manera que lo estamos haciendo, si es posible mejor”. Gabriel Milito

Para algunos aficionados rojiblancos hacen ver que el estratega no tiene plena confianza en el equipo, pero hay que recordar que América ya está pasando su mal momento y ahora cuenta con elementos que recuperó como Alejandro Zendejas y Henry Martín, por lo que más allá de quedar bien, reconoce la calidad del rival.

Además, hay que recordar que en otras ocasiones el propio Jardine también ya ha elogiado al equipo de Milito, incluso cuando la escuadra del Rebaño no estaba tan bien reconoció que en el momento en que el estratega supiera acomodar a su equipo sería imparable, justo lo que estamos viendo en este semestre con el conjunto.

En síntesis