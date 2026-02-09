Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Gabriel Milito, DT de Chivas, pone al América en lo más alto antes del primer Clásico Nacional del 2026

Gabriel Milito sorprendió con sus declaraciones respecto al América previo a su duelo.

Por Marilyn Rebollo

Sigue a Bolavip en Google!
Gabriel Milito pone en lo alto al América previo al Clásico Nacional vs Chivas
© Getty ImagesGabriel Milito pone en lo alto al América previo al Clásico Nacional vs Chivas

El próximo fin de semana se viene el Clásico Nacional de Chivas vs Club América, donde el conjunto de Gabriel Milito viene como líder de la competencia y con buen paso. Y aunque en esta ocasión llega como el favorito para el duelo, llamó la atención las palabras del DT del Rebaño quien sigue viendo a las Águilas como uno de los mejores.

Publicidad

¿Milito no confía en Chivas?

Aunque el equipo va muy bien en este torneo, Milito no se confía y está consciente de que cada partido tiene cierta importancia y enfrentarse ante esta escuadra en casa debería tener cierta confianza, pero para él enfrentarse a los azulcremas es medirse ante los mejores, incluso lo ve como algo agradable para lo que viene.

“No hay partidos fáciles, ahora se vienen tres partidos importantes para nosotros. Visualizando el primero, jugamos en casa contra el clásico rival que tiene un gran equipo y va a ser una muy buena prueba para nosotros. Medirnos con los mejores siempre es agradable, importante. Después hay que seguir compitiendo de la misma manera que lo estamos haciendo, si es posible mejor”.

Gabriel Milito

Para algunos aficionados rojiblancos hacen ver que el estratega no tiene plena confianza en el equipo, pero hay que recordar que América ya está pasando su mal momento y ahora cuenta con elementos que recuperó como Alejandro Zendejas y Henry Martín, por lo que más allá de quedar bien, reconoce la calidad del rival.

Publicidad

Además, hay que recordar que en otras ocasiones el propio Jardine también ya ha elogiado al equipo de Milito, incluso cuando la escuadra del Rebaño no estaba tan bien reconoció que en el momento en que el estratega supiera acomodar a su equipo sería imparable, justo lo que estamos viendo en este semestre con el conjunto.

¡Se suma a Chivas! Los detalles del fichaje de Jonathan Pérez desde Nashville SC

ver también

¡Se suma a Chivas! Los detalles del fichaje de Jonathan Pérez desde Nashville SC

En síntesis

  • Gabriel Milito, técnico de Chivas, calificó al Club América como uno de los mejores equipos.
  • El Guadalajara llega al Clásico Nacional del próximo fin de semana como líder del torneo.
  • Club América recuperó a los futbolistas Alejandro Zendejas y Henry Martín para este encuentro.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
Lee también
Faitelson hace propuesta arriesgada para el Clásico Nacional
Liga MX

Faitelson hace propuesta arriesgada para el Clásico Nacional

Allan Saint-Maximin envía advertencia a Chivas antes del Clásico Nacional con América
Liga MX

Allan Saint-Maximin envía advertencia a Chivas antes del Clásico Nacional con América

La decisión de Chivas con Gabriel Milito acorde al resultado ante América
Chivas

La decisión de Chivas con Gabriel Milito acorde al resultado ante América

¿Cuál sería el nuevo equipo de Jonathan Rodríguez?
América

¿Cuál sería el nuevo equipo de Jonathan Rodríguez?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo