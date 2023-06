Lionel Messi, el icónico futbolista argentino, ha dejado al mundo del fútbol en shock con su reciente fichaje por el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS). Esta noticia ha generado gran revuelo, recordándonos el momento en el que el técnico mexicano, Ricardo “Tuca” Ferretti, también esperaba ansiosamente el fichaje de Messi, pero para su equipo, los Tigres de la Liga MX.

Fichajes estrellas a la Liga MX

El anuncio de Messi uniéndose al Inter Miami de David Beckham ha despertado recuerdos de cuando el Querétaro fichó a Ronaldinho en 2014. En aquel entonces, el Tuca expresó su deseo de tener a Messi en los Tigres, aunque sabía que sería una operación costosa.

“La llegada de Ronaldinho puede hacer que ciertos jugadores no menosprecien nuestra liga. A mí me gustaría traer a Messi a Tigres, pero creo que no nos alcanza, con tres jugadores de Europa es lo que cuesta toda nuestra liga“, declaró en aquel momento.

El valor que tenía Messi en esos tiempos

En aquel tiempo, Lionel Messi tenía un valor estimado de 120 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt‘, ya que se encontraba en pleno auge con el FC Barcelona. Sin embargo, en la actualidad, este mismo portal estima su valor en 45 millones de euros, reflejando una disminución considerable.

Messi al Inter Miami

La decisión de Messi de unirse al Inter Miami marca el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Aunque recibió ofertas tentadoras del Al-Hilal de Arabia Saudita y del propio FC Barcelona en España, el campeón del mundo ha optado por la MLS.

Esta elección seguramente tendrá un impacto significativo tanto en la liga estadounidense como en la proyección del fútbol en Norteamérica.

Messi se encontrará con la Liga MX y Ferretti

Un aspecto interesante es que el primer rival oficial de Messi en el Inter Miami podría ser el Cruz Azul, curiosamente el club dirigido por el Tuca Ferretti. Ambos equipos se enfrentarían en la Leagues Cup, un torneo que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS.

Esta posibilidad añade un toque de emoción al encuentro, ya que el técnico mexicano se enfrentaría al jugador que alguna vez soñó tener en su equipo.