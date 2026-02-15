Es tendencia:
El futbolista de Chivas que se burló de Raphael Veiga tras ganar el Clásico Nacional

Un jugador del Rebaño Sagrado apuntó contra el brasileño luego de la victoria de su equipo ante el América en el Estadio Akron.

Por Ramiro Canessa

Raphael Veiga víctima de una burla post partido.
© Getty ImagesRaphael Veiga víctima de una burla post partido.

Chivas de Guadalajara está mostrando su mejor versión futbolística después de varios años. Con la llegada de Gabriel Milito al Rebaño Sagrado se nota una idea de juego clara, intensidad y un equipo convencido. Hoy es líder en soledad del Torneo Clausura 2026 con puntaje perfecto.

Este sábado volvió a dejarlo en claro: fue superior al Club América y se quedó con el Clásico Nacional por 1-0. Más allá del resultado, lo que más llamó la atención fue el nivel mostrado en la cancha. El equipo jugó el partido como si fuera una final y lo celebró como tal.

En los festejos posteriores quedó una imagen que rápidamente se hizo viral. Las cámaras captaron el momento en que Diego Campillo le gritó el triunfo por detrás a Raphael Veiga, el brasileño que llegó este mercado proveniente del Palmeiras. El gesto no pasó desapercibido y generó revuelo inmediato en redes sociales.

El cruce fue tomado por muchos como una provocación directa en medio de la euforia por la victoria. El video recorrió distintas plataformas y encendió todavía más la rivalidad tras el pitazo final. Fue un clásico picante tanto en la previa, como durante y post partido.

Chivas también se burló de Brian Rodríguez

Pero no fue lo único. Desde la cuenta oficial del club también hubo un mensaje con tono de burla. “Lo más bravo de esta noche fue la salsa de nutri”, escribieron, en clara referencia a Brian Rodríguez, quien en la previa había asegurado que el partido sería duro para su rival.

En síntesis

  • Gabriel Milito dirige al club Chivas de Guadalajara, actual líder del Torneo Clausura 2026.
  • Chivas de Guadalajara venció 1-0 al Club América el sábado 14 de febrero de 2026.
  • Diego Campillo protagonizó un video viral gritando el triunfo al futbolista Raphael Veiga.
