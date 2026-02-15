Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Henry Martin eligió al culpable de la derrota de América ante Chivas en el Clásico Nacional

El capitán del equipo azulcrema habló tras la derrota y dejó un duro mensaje que se hizo viral en redes sociales.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Henry Martin rompió el silencio tras la derrota.
© Imago7Henry Martin rompió el silencio tras la derrota.

El 2026 del Club América está dejando mucho que desear hasta el momento. El comienzo de la temporada no fue como se esperaba y además de los malos resultados se fueron jugadores que eran importantes en el proyecto de André Jardine.

Publicidad

Después de varios años dominando el futbol mexicano y también el Clásico Nacional ante Chivas de Guadalajara, Las Águilas se vieron muy superados por el Rebaño Sagrado en el partido de este sábado 14 de febrero. La preocupación de los aficionados por el rendimiento del equipo y por la toma de decisiones del entrenador es cada vez más grande y temen que sea un año repleto de fracasos.

Encuesta

¿América podrá salir de este mal momento?

Ya votaron 0 personas

Quién tomó la palabra luego de la dura derrota en un partido tan importante fue el capitán del América, Henry Martín. El atacante sorprendió al dejar una fuerte frase que fue dirigida hacía el entrenador y encendió la polémica en las redes sociales.

Publicidad

“Creo que esa explicación la podría dar mejor André (Jardine). Nosotros acatamos las órdenes y seguimos el sistema de juego, pero definitivamente no estamos siendo ni contundentes ni generando las oportunidades, eso es claro. Tenemos que mejorar en todas las áreas“, reveló el delantero sobre la falta de gol del equipo en los partidos.

Tweet placeholder

Henry Martin muy enojado por el rendimiento de América

David Faitelson criticó al América tras la derrota con Chivas: “Muy poco para rescatar”

ver también

David Faitelson criticó al América tras la derrota con Chivas: “Muy poco para rescatar”

“Definitivamente quedamos a deber, los Clásicos no se juegan así. Nos hacemos responsables y hay que darle vuelta, queda mucho por delante en ambos torneos. Se habló fuerte porque no pueden pasar estas situaciones, pero ya está, hoy los sufrimos y nos duele. Le tenemos que dar vuelta”, expresó.

Publicidad

Y siguió: “No hay otra, este grupo tiene mucho para dar, pero primero tenemos que encontrar nuestra mejor versión individualmente y lo colectivo se va a ir dando eventualmente. Hoy no estuvimos a la altura, pero ya está. Vuelta a la página, pero definitivamente hay que ser autocríticos“.

En síntesis

  • Henry Martín cuestionó el sistema de juego de André Jardine tras perder el Clásico Nacional.
  • El Club América fue superado por las Chivas de Guadalajara el sábado 14 de febrero.
  • El delantero Henry Martín solicitó autocrítica debido a la falta de contundencia del equipo.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Cuándo fue la última vez que Chivas le ganó los dos Clásicos de la temporada a América?
Liga MX

¿Cuándo fue la última vez que Chivas le ganó los dos Clásicos de la temporada a América?

La queja de André Jardine tras la derrota de América ante Chivas: "No quiero que parezca que..."
América

La queja de André Jardine tras la derrota de América ante Chivas: "No quiero que parezca que..."

El jugador más criticado por la afición tras la derrota de América ante Chivas
América

El jugador más criticado por la afición tras la derrota de América ante Chivas

Sigue el minuto a minuto del Cruz Azul vs Tigres de la J6 del Clausura 2026
Liga MX

Sigue el minuto a minuto del Cruz Azul vs Tigres de la J6 del Clausura 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo