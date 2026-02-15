El 2026 del Club América está dejando mucho que desear hasta el momento. El comienzo de la temporada no fue como se esperaba y además de los malos resultados se fueron jugadores que eran importantes en el proyecto de André Jardine.

Después de varios años dominando el futbol mexicano y también el Clásico Nacional ante Chivas de Guadalajara, Las Águilas se vieron muy superados por el Rebaño Sagrado en el partido de este sábado 14 de febrero. La preocupación de los aficionados por el rendimiento del equipo y por la toma de decisiones del entrenador es cada vez más grande y temen que sea un año repleto de fracasos.

Quién tomó la palabra luego de la dura derrota en un partido tan importante fue el capitán del América, Henry Martín. El atacante sorprendió al dejar una fuerte frase que fue dirigida hacía el entrenador y encendió la polémica en las redes sociales.

“Creo que esa explicación la podría dar mejor André (Jardine). Nosotros acatamos las órdenes y seguimos el sistema de juego, pero definitivamente no estamos siendo ni contundentes ni generando las oportunidades, eso es claro. Tenemos que mejorar en todas las áreas“, reveló el delantero sobre la falta de gol del equipo en los partidos.

Henry Martin muy enojado por el rendimiento de América

“Definitivamente quedamos a deber, los Clásicos no se juegan así. Nos hacemos responsables y hay que darle vuelta, queda mucho por delante en ambos torneos. Se habló fuerte porque no pueden pasar estas situaciones, pero ya está, hoy los sufrimos y nos duele. Le tenemos que dar vuelta”, expresó.

Y siguió: “No hay otra, este grupo tiene mucho para dar, pero primero tenemos que encontrar nuestra mejor versión individualmente y lo colectivo se va a ir dando eventualmente. Hoy no estuvimos a la altura, pero ya está. Vuelta a la página, pero definitivamente hay que ser autocríticos“.

