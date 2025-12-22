En el inicio de esta semana, un movimiento inesperado en las fuerzas básicas de Cruz Azul. La Máquina Cementera es uno de los semilleros más fértiles de futbolistas dentro del futbol de México, por lo que su cantera siempre es foco de interés para el resto de clubes del campeonato local.

En las últimas horas, se confirmó la salida de una de las principales joyas de las fuerzas básicas de la institución capitalina. Pero lo más curioso de este movimiento es que ahora defenderá los colores de América, rival de patio del equipo celeste en Ciudad de México.

Así lo informó el periodista de Fox Sports, Yeudiel Pachuca, quien aseguró por sus redes sociales que Emilio Dávila de 19 años abandona Cruz Azul para sumarse al conjunto de Coapa. Dávila incluso fue seleccionado nacional en categorías menores.

Así lo manifestó el comunicador en un posteo de su cuenta de ‘X’, ex Twitter: “Emilio Dávila (19) deja Cruz Azul para sumarse al América en la sub21. Central zurdo, tuvo proceso con selecciones menores entre sub15-17“.

¿Quién es Emilio Dávila?

Dávila era uno de los jugadores con más futuro dentro de la cantera de los Celestes. Es un defensor central zurdo, una rareza en el futbol actual, y que destacaba por su salida limpia con el balón y facilidad para traspasar las líneas rivales. También puede jugar de lateral izquierdo.

En síntesis

Emilio Dávila , defensa central zurdo de 19 años , deja Cruz Azul para unirse al América .

, defensa central zurdo de , deja para unirse al . El futbolista reforzará la categoría sub-21 tras formar parte de procesos en selecciones menores.

tras formar parte de procesos en selecciones menores. El canterano cementero destacó en fuerzas básicas por su salida de balón limpia y proyección.

