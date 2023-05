La semana pasada Andy Ruiz estuvo envuelto en grandes escándalos que lo vinculaban con drogas y consumo de sustancias prohibidas al momento de competir. Por otro lado, luego de este escandaloso suceso, el Rocky Mexicano se mostró disfrutando de un millonario yate.

“Me hackearon, y es la primera vez que me hackean, pero así es la cosa. ¿Sabes por qué comenzó el drama? Porque solo quería ser feliz. Quería seguir adelante, pero veo que van a salir cosas, y ya me tengo que poner listo”, dio a conocer el peleador en un vivo de Instagram.

Según el excampeón del mundo de los pesados fue su exesposa, Julia Lemus, quien hackeó sus cuentas para decir que consumía drogas y evitaba las pruebas antidopin. “Quería compartirles cómo es realmente mi vida detrás de un campamento. Me encanta beber codeína, y fumar mariguana todo el día. También me gusta comprar prostitutas. Después de esto, voy a reuniones para limpiar mi sangre y asegurarme de salir limpio cuando VADA viene a mis campamentos”, había expresado en un tuit, el cual Andy Ruiz dice que él no publicó.

Andy Ruiz disfruta de un yate en Floria

Por otro lado, luego de la escandalosa semana, parece que Andy Ruiz se quiere distender y lo hace de la mano de un hermoso yate. “Saludos, aquí andamos en Miami. En el calorón, pero aquí andamos. Mi compa me dejó usar su yate para mañana. Saludos a mi compa”, comentó en una historia de Instagram.

Cabe destacar que este hermoso bote es Monte 76, el cual tiene un valor que supera los 900 mil dólares, según lo informado por diferentes páginas relacionadas con esta temática. En otras palabras, Rocky Mexicano sabe como distraerse de los problemas que tiene en día a día.