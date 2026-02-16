Santos Laguna perdió este domingo por 2-1 con Mazatlán y quedó en lo más fondo de la clasificación del Clausura 2026. Los cañoneros venían de perder los cinco partidos que disputaron y consiguieron su primera victoria en el Estadio Corona.

Publicidad

Publicidad

Este resultado ante Mazatlán muestra la crisis que atraviesa Santos Laguna. La afición está cansada y por eso abucheó al equipo una vez que concluyó el encuentro de este domingo y también pidieron “que se vayan todos”. Esta reacción es entendible de acuerdo a Francisco Rodríguez Vílchez.

Francisco Rodríguez Vílchez sobre los abucheos de la afición de Santos Laguna

“Lógicamente el responsable soy yo, y así lo asumo, pero al final este club tirará hacia delante y seguiremos con la cabeza en alto luchando y aguantando lo que hemos aguantado ahí”, comenzó diciendo el entrenador español, quien luego manifestó que entiende a la afición.

“A nadie le es agradable escuchar a todo el estadio cómo nos despedía pero lo aceptamos porque al final somos responsables de la situación. Lógicamente después de esta derrota el vestuario está muy jodido como todo el mundo”, manifestó Francisco Rodríguez en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

“Creo que hemos salido muy bien al partido, primero por delante y creo que hemos tenido situaciones para haber sentenciado un dos a cero que creo que les hubiera hecho mucho daño, no ha sido así, ellos han tenido su oportunidad y han conseguido materializar”, culminó el técnico español al analizar la derrota con Mazatlán.

ver también ¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Jornada 6 del Clausura 2026?

Santos Laguna solo tiene un punto de los 18 posibles en la Liga MX. Esa única unidad la obtuvo luego de empatar 2-2 con FC Juárez en la tercera jornada y ahora los Laguneros se prepararán para buscar su primera victoria en el partido del próximo sábado ante Club León.

Publicidad

Publicidad

En síntesis